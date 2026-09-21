Τρόμος για διανομείς στη Λεμεσό: Ομάδα νεαρών τους έστηνε ενέδρες - Συνέλαβαν 4 ανήλικους οι Αρχές

Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων προχώρησε η Αστυνομία στη Λεμεσό, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ληστείας με θύμα αλλοδαπό, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και δεύτερο περιστατικό επίθεσης σε βάρος διανομέα φαγητού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην πρώτη περίπτωση, που σημειώθηκε στον Ποταμό Γερμασόγειας, ομάδα περίπου δέκα νεαρών προσώπων φέρεται να επιτέθηκε σε αλλοδαπό, ο οποίος επέβαινε σε μοτοποδήλατο.

Οι δράστες φέρεται να απέσπασαν από τον άνδρα το μοτοποδήλατό του, το κινητό του τηλέφωνο και χρηματικό ποσό περίπου 100 ευρώ.

Σε δεύτερο περιστατικό, σε χωριό της ανατολικής Λεμεσού, περίπου δέκα νεαρά πρόσωπα φέρεται να επιτέθηκαν και να κτύπησαν διανομέα φαγητού. Από τη συγκεκριμένη επίθεση, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν κλάπηκε οτιδήποτε.

Στην περιοχή μετέβησαν περίπολα του ΟΠΕ και της ΜΜΑΔ, τα οποία εντόπισαν νεαρά πρόσωπα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, επιχείρησαν να επιτεθούν και σε άλλους διανομείς.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία οι αστυνομικοί ανέκοψαν τέσσερις ανηλίκους. Οι τέσσερις συνελήφθησαν σε σχέση με την πρώτη υπόθεση ληστείας στον Ποταμό Γερμασόγειας.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τα δύο περιστατικά συνεχίζονται.