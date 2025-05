Park and ride Λεμεσού – Έβαλαν μόνο τις ταμπέλες!

Λίγες ώρες πριν την αλλαγή του χρόνου και τον ερχομό του 2025, το Υπουργείο Μεταφορών είχε ανακοινώσει τη δωρεάν λειτουργία park and ride στο στάδιο «Άλφαμεγα» στο Κολόσσι. Μάλιστα, η τότε ανακοίνωση σημείωνε ότι θα τεθεί σε λειτουργία από τις 2 Ιανουαρίου. Τι πραγματικά έγινε από τότε; Ελάχιστα! Άλλη μία τρύπα στο νερό που δεν βοηθά καθόλου το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Λεμεσού. Μπορεί εδώ και δύο χρόνια να έγιναν δεκάδες ανακοινώσεις για πρόθεση εφαρμογής του συστήματος park and ride στη Λεμεσό, αλλά δυστυχώς οι αρμόδιοι και οι φορείς που εμπλέκονται ακόμα δεν έχουν βρει τη λύση. Πάντως, πέρα από το Κολόσσι, οι Λεμεσιανοί έχουν την «επιλογή» για ακόμα ένα park and ride στον Άγιο Τύχωνα… το οποίο θεωρητικά είναι σε λειτουργία αλλά χρειάζεται αναβάθμιση και η προσφορά έχει κατοχυρωθεί μόλις πρόσφατα. Το μόνο που λειτουργεί εξαιρετικά στον Άγιο Τύχωνα είναι οι διάφορες πινακίδες, τόσο στον αυτοκινητόδρομο όσο και στην παραλία, που δείχνουν προς το park and ride.

Ψάχνοντας περισσότερο το ζήτημα, ειδικά με αυτό που έχει ανακοινωθεί στο Κολόσσι, είναι γεγονός πως βρίσκεται σε λειτουργία. Σύμφωνα όμως με ενημέρωση που λάβαμε, οι χρήστες είναι ελάχιστοι, αν όχι και λιγότεροι από 10 καθημερινά. Ο λόγος είναι ότι, παρά τις ανακοινώσεις, μέχρι τώρα δύο μόλις γραμμές λεωφορείων εξυπηρετούν το σημείο, εκ των οποίων η μία είναι η κυκλική διαδρομή του Ύψωνα, η οποία δεν βοηθά σε καμία περίπτωση το κέντρο της Λεμεσού που βιώνει τη συμφόρηση. Η άλλη διαδρομή αφορά το ΓΝ Λεμεσού. Παρά τις τότε ανακοινώσεις για πρόσθεση διαδρομών από τον Φεβρουάριο, κάτι τέτοιο ακόμα δεν έχει γίνει, με την ΕΜΕΛ να βρίσκεται στην αναμονή καθώς περιμένει μελέτη για επικαιροποίηση των διαδρομών της, κάτι που γνωρίζει το υπουργείο. Το αρμόδιο υπουργείο, στην τότε του ανακοίνωση είχε αναφερθεί σε τουλάχιστον τρεις ακόμα διαδρομές από 1/2/25, που αγνοούνται. Σημειώνεται ότι το γήπεδο «Άλφαμεγα» παραχώρησε εντελώς δωρεάν τον χώρο του, αλλά δεν υπήρξε η ανταπόκριση από αυτούς που όφειλαν να προβάλουν το εγχείρημα. Παρόμοια κατάσταση και στον park and ride του Αγίου Τύχωνα, αφού υπάρχουν μόνο οι πινακίδες, χωρίς ειδικά δρομολόγια για εξυπηρέτηση κοινού.

Αναμονή μελέτης

Από πλευράς ΕΜΕΛ, αν και συμφωνούν ότι θα πρέπει να πυκνώσουν οι διαδρομές, αναφέρουν ότι αυτό θα καθοριστεί από μελέτη που είναι σε εξέλιξη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για ριζική αναθεώρηση των διαδρομών λεωφορείων της Λεμεσού. Η μελέτη αυτή αναμένεται να είναι έτοιμη εντός Ιουνίου και αφορά και τα park and ride. Ταυτόχρονα, όμως, πηγές από την ΕΜΕΛ σημειώνουν ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, όπως για παράδειγμα το park and ride στο Τσίρειο Στάδιο, το οποίο περιμένουν από τον Απρίλιο του 2024 να υλοποιηθεί. Πάντως, σε επί τόπου επίσκεψη μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι εδώ και μήνες στην οδό Στελίου Κυριακίδη έχουν δημιουργηθεί νέες σημάνσεις στον δρόμο για χρήση λεωφορείων. Φαίνεται όμως ότι ακόμα υπουργείο και ΓΣΟ δεν έχουν έρθει σε συμφωνία. Παράλληλα, στην ΕΜΕΛ ποντάρουν ιδιαίτερα και στα park and ride Πολεμιδιών και Αγίου Τύχωνα, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία προσφορών.

Η ΕΜΕΛ βρίσκεται στο περίμενε και για park and ride στο κέντρο της πόλης, αφού αναμένει υπουργείο και δήμο να βρουν λύση, έχοντας στον νου και το Eurobasket, όπου χωρίς τη μαζική μεταφορά κόσμου με λεωφορεία στο γήπεδο, θα είναι αδύνατη η πρόσβαση.

Ένα άλλο ζήτημα το οποίο καλείται να λύσει άμεσα η ΕΜΕΛ αφορά τα δεκάδες κρουαζιερόπλοια που αναμένονται φέτος στο λιμάνι Λεμεσού με χιλιάδες τουρίστες. Το γεγονός ότι φθάνουν μαζικά και χρειάζονται άμεσα εξυπηρέτηση, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ΕΜΕΛ που καλείται τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα να τροποποιεί το πρόγραμμά της για ειδικές διαδρομές που αφορούν τους τουρίστες.