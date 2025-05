«Από την Πρώτη Ανάσα έως την Ενηλικίωση» - Συμπόσιο με διεθνούς κύρους ομιλητές για την Προωρότητα και τη Μακροχρόνια Ανάπτυξη

Ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα, με αφορμή την συμπλήρωση 10 χρόνων προσφοράς και αφοσίωσης στην υποστήριξη των πρόωρων νεογνών και των οικογενειών τους, διοργανώνει Επιμορφωτικό και Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο «Προωρότητα – Από την πρώτη ανάσα μέχρι την ενηλικίωση».

Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Ιουνίου 2025, στο Ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία, η ώρα 16:30.

Ο απώτερος σκοπός του Συμποσίου είναι η ευαισθητοποίηση γύρω από τα ζητήματα της προωρότητας και η ενημέρωση για την καλύτερη δυνατή φροντίδα των πρόωρων νεογνών, από την πρώτη τους ανάσα. Επίσης, η ενημέρωση για τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της προωρότητας από τη γέννηση μέχρι την ενηλικίωση, και τις δυνατότητες έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης.

Το Συμπόσιο απευθύνεται σε γονείς προώρων νεογνών, μελλοντικούς γονείς, καθώς και σε επαγγελματίες υγείας.

Το Συμπόσιο συγκεντρώνει διεθνούς κύρους ομιλητές, οι οποίοι επιλέχθηκαν λόγω της μακρόχρονης ενασχόλησής τους και της εκτεταμένης έρευνάς τους σε θέματα που αφορούν την προωρότητα. Η συνεισφορά τους στην επιστήμη και η διεθνής αναγνώριση των προσπαθειών τους για τη βελτίωση της φροντίδας των πρόωρων νεογνών, καθιστούν την παρουσία τους στο Συμπόσιο ιδιαίτερα σημαντική.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Έντιμης Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και με την στήριξη του Υπουργείου Υγείας, της Εταιρίας Περιγεννητικής Ιατρικής Κύπρου και της Παιδιατρικής Εταιρίας Κύπρου. Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς της εκδήλωσης ΟΠΑΠ Κύπρου, Λανίτης Αριστοφάνους και Unicars, τους υποστηρικτές Hilton Nicosia και Top Kinisis, καθώς και την DeLeMa McCann για τη διαχρονική της υποστήριξη.

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου, θα παρέχεται ταυτόχρονη μετάφραση.

Οι συμμετοχές είναι δωρεάν.

Παρακαλούμε για δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 10 Ιουνίου στο τηλέφωνο 96 820 000.



Πρόγραμμα- Διαλέξεις:

«The European Standards of Care for Newborn Health. Parents in the centre of care» - Ευρωπαϊκά πρότυπα της φροντίδας των νεογνών. Οι γονείς στο επίκεντρο της παρεχόμενης φροντίδας.

Ομιλήτρια: Silke Mader, Πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού για τη φροντίδα των νεογνών (GFCNI – Global Federation for the Care of the Newborn Infants)

«Long Term development after very preterm birth into adulthood» - Μακροπρόθεσμη νευροαναπτυξιακή εξέλιξη μετά από πολύ πρόωρη γέννηση μέχρι την ενηλικίωση.

Ομιλητής: Prof. Dr Dr Dieter Wolke, Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και Ατομικών Διαφορών, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Warwick, Ηνωμένου Βασιλείου. Συντονιστής της επιτροπής Follow-up Care για τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Φροντίδας (EFCNI newborn-health-standards project) και μέλος της Επιτροπής Steering Committee του Glance – Global Alliance for Newborn Care.

Η διάλεξη του Prof. Dieter Wolke βασίζεται σε δεδομένα μακροχρόνιων κλινικών και διεθνών ερευνών (Bavarian Longitudinal Study, EPICure, RECAP preterm and Understanding Society), καθώς και μακροχρόνιας παρακολούθησης προώρων από την γέννηση μέχρι την ενηλικίωση τους.

Θα ακολουθήσει δεξίωση.