Κλήση η μουσική, είπε στο κοινό του Minthis Music Festival 2025 η Rachel Portman

Η μουσική ήταν κάτι που ένιωθε πως είχε κληθεί να ακολουθήσει, είπε η Βρετανίδα συνθέτρια Rachel Portman, η οποία ήταν υποψήφια για το Όσκαρ μουσικής δύο φορές, για τις ταινίες The Cider House Rules και “Chocolat” και της απονεμήθηκε το χρυσό αγαλματίδιο για καλύτερη πρωτότυπη μουσική στην ταινία “Emma”, μιλώντας στο κοινό που συγκεντρώθηκε για να την ακούσει να εκτελεί μουσικά κομμάτια στο Minthis Music Festival 2025 στην Πάφο.

Η Rachel Portman στο πλαίσιο της παρουσίας της στο φεστιβάλ την Παρασκευή, εκτός από τα μουσικά κομμάτια που έπαιξε έδωσε τη δυνατότητα στο κοινό που την παρακολούθησε να τη γνωρίσει καλύτερα, μιλώντας για την ίδια, για τη δύναμη της μουσικής στη ζωής της, για τις σπουδές της στο πιάνο και στο βιολί, αλλά και για τις μουσικές της συνθέσεις, με τη βοήθεια της μάνατζερ της που της υπέβαλε σειρά ερωτήσεων. Ερωτήσεις όμως της υπέβαλε και το κοινό. Η Βρετανίδα συνθέτρια εξέφρασε την ικανοποίηση της για την επίσκεψη της στην Πάφο αλλά και για το γεγονός ότι είχε την ευκαιρία να παίξει πιάνο στην Πάφο και στο καταπράσινο περιβάλλον του Minthis. Η μουσική κατέληξε να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της, είπε. Αναφέρθηκε στην ταινία που της χάρισε το χρυσό αγαλματίδιο και σημείωσε πως η μουσική σημείωσε ήταν κάτι που ένιωθε πως είχε κληθεί να ακολουθήσει.

Όπως είπε, γεννήθηκε στο Δυτικό Σάσεξ, ενώ άρχισε την σύνθεση σε ηλικία 14 ετών και σπούδασε μουσική στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου ενδιαφέρθηκε να γράψει μουσική για φοιτητικές ταινίες και θεατρικές παραγωγές. Απέκτησε εμπειρία γράφοντας μουσική για δράματα σε ταινίες του BBC και του Channel 4, συμπεριλαμβανομένων των Oranges are not only the fruit, four days in July του Μάικ Λι και της σειράς Storyteller του Τζιμ Χένσον. Πρόσφατα, είπε, ολοκλήρωσε το The return και επίσης το We were the lucky ones για το Hulu, το οποίο συνέθεσε με τον Τζον Έρλιχ.

Σημειώνεται πως η Rachel Portman έχει γράψει πάνω από 100 μουσικές συνθέσεις για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο. Επιπρόσθετα έχει γράψει ένα μιούζικαλ με θέμα το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι», καθώς και μια όπερα, τον «Μικρό Πρίγκιπα», για την Houston Grand Opera. Για τις συναυλίες του BBC Proms, η Rachel ανέλαβε να γράψει το «Ο Μάντης του Νερού», μια δραματική χορωδιακή συμφωνία, αλλά και το ορχηστρικό έργο με τίτλο «Κινδυνεύοντας», το οποίο παρουσιάστηκε στη συναυλία για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στο Εθνικό Κέντρο Παραστατικών Τεχνών στο Πεκίνο.