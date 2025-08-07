Πιάνουν δουλειά οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες για τη διερεύνηση της πυρκαγιάς

Πιάνουν σήμερα δουλειά τα μέλη της μονάδας της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ATF των ΗΠΑ, που μετακάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην Κύπρο, προκειμένου να συνδράμουν στη διερεύνηση και αξιολόγηση της διαχείρισης των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών στην ορεινή Λεμεσού. Οι Αμερικανοί αφίχθηκαν στην Κύπρο χθες, Τετάρτη.

Όπως είχε δηλώσει στο ΚΥΠΕ ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, μεταξύ άλλων, θα διενεργήσουν αυτοψία στον χώρο της πυρκαγιάς, με την προσοχή να εστιάζεται στο σημείο από το οποίο αναφέρθηκαν οι πρώτες εστίες καπνού. Πρόσθεσε ότι υπολογίζεται ότι θα παραμείνουν στην Κύπρο για δέκα μέρες και με την ολοκλήρωση των ερευνών θα προβούν σε ένα πρώτο απολογισμό σε σχέση με τα ευρήματά τους, ενώ θα ακολουθήσει γραπτή έκθεση την οποία θα υποβάλουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η μονάδα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ATF των ΗΠΑ θεωρείται μια από τις πλέον εξειδικευμένες και έμπειρες ομάδες διερεύνησης πυρκαγιών/ εμπρησμών στον κόσμο.

Η αμερικανική Πρεσβεία στη Λευκωσία καλωσόρισε χθες στην Κύπρο τους δέκα εμπειρογνώμονες από τις ΗΠΑ που θα διερευνήσουν και θα αξιολογήσουν, κατόπιν αιτήματος της Λευκωσίας, τη διαχείριση της πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό, εξαίροντας τη συνεργασία ΗΠΑ-Κύπρου ως εταίρων που "αλληλοϋποστηρίζονται σε περιόδους κρίσης".

Σε ανάρτηση στο Χ η Πρεσβεία ανέφερε ότι έχει την τιμή να καλωσορίσει δέκα από τους κορυφαίους ερευνητές σε θέματα πυρκαγιών στον κόσμο, από τις ΗΠΑ, οι οποίοι θα συνδράμουν την έρευνα για την καταστροφική πυρκαγιά στη Λεμεσό.

Πηγή: ΚΥΠΕ