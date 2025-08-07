Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Μόνο το 1,5% της γεωργικής γης στη Γάζα είναι καλλιεργήσιμο, δηλώνει ο FAO

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στις 28 Ιουλίου, το 8,6% της γεωργικής γης στη Λωρίδα της Γάζας ήταν ακόμη προσβάσιμο, δηλαδή 13.010 στρέμματα, αλλά μόνο το 1,5% ήταν προσβάσιμο και δεν είχε καταστραφεί

Μόνο το 1,5% της γεωργικής γης στη Γάζα είναι πλέον καλλιεργήσιμο, επιτείνοντας τον κίνδυνο γενικευμένου λιμού στον κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με νεότερη δορυφορική αξιολόγηση που δόθηκε την Τετάρτη στη δημοσιότητα από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Στην προηγούμενη αξιολόγησή του που δημοσιεύτηκε στα τέλη Μαΐου, ο FAO είχε δηλώσει ότι λιγότερο από το 5% της γεωργικής γης ήταν καλλιεργήσιμο και/ή προσβάσιμο, με βάση τα στοιχεία του UNOSAT, του δορυφορικού κέντρου των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση του ιδρύματος, στις 28 Ιουλίου, το 8,6% της γεωργικής γης στη Λωρίδα της Γάζας ήταν ακόμη προσβάσιμο, δηλαδή 13.010 στρέμματα, αλλά μόνο το 1,5% ήταν προσβάσιμο και δεν είχε καταστραφεί (2.320 στρέμματα).

Η Γάζα βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα ενός γενικευμένου λιμού δηλώνει ο γενικός διευθυντής του FAO, ο Κου Ντονγκγιού. Οι άνθρωποι πεθαίνουν από πείνα όχι γιατί δεν υπάρχει τροφή, αλλά η πρόσβαση σε αυτήν έχει αποκλειστεί, τα τοπικά αγροδιατροφικά συστήματα έχουν καταρρεύσει και οι οικογένειες δεν μπορούν πια να καλύπτουν τις πιο βασικές τους ανάγκες&quot;.

Ο Ντονγκγιού ζητεί &quot;άμεση υποστήριξη για να αποκατασταθεί η τοπική παραγωγή τροφίμων και τα μέσα διαβίωσης&quot;, &quot;μόνο μέσο αποφυγής των νέων ανθρώπινων απωλειών&quot; και υπενθυμίζει ότι &quot;το δικαίωμα στην τροφή είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, η γεωργία αντιπροσώπευε περίπου το 10% της οικονομίας της Γάζας, περισσότεροι από 560.000 άνθρωποι (περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού) ζουν τουλάχιστον εν μέρει από τη γεωργική παραγωγή, την κτηνοτροφία ή την αλιεία, σύμφωνα με τον FAO.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΔιεθνήΓάζαΛωρίδα της Γάζας

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited