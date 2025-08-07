Παραδίδεται η νέα Λαϊκή Αγορά της Δερύνειας

Ολοκληρώνεται εντός των ημερών η Λαϊκή Αγορά της Δερύνειας. «Αυτοψία» στο έργο διενήργησε πρόσφατα ο δήμαρχος Παραλιμνίου-Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Δερύνειας, Νίκο Λίλλη, μέλη του δημοτικού συμβουλίου, τη δημοτική γραμματέα και τον δημοτικό μηχανικό καθώς και εκπροσώπους της εργοληπτικής εταιρείας. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία στεγασμένων χώρων πώλησης προϊόντων, διαμόρφωση χώρων στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένου και χώρων στάθμευσης για ΑμεΑ και για οχήματα μεγάλου μεγέθους, όπως λεωφορεία και φορτηγά, τη δημιουργία καφενείου, πλατείας, πεζοδρομίων, παιδότοπου, χώρων πρασίνου και δημόσιων χώρων υγιεινής. Η νέα αγορά θα διαθέτει περισσότερους πάγκους απ' ό,τι η παλιά αγορά, στους οποίους θα πωλούνται λαχανικά, φρούτα, φθαρτά, ψάρια και άλλα προϊόντα. Ανακοίνωση του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας αναφέρει ότι τα οφέλη που θα επιφέρει η λαϊκή αγορά στην ευρύτερη ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου θα είναι πολλαπλά και πολυδιάστατα. Με τη λειτουργία της αγοράς, η δημοτική Αρχή προσδοκεί ότι θα προωθηθεί η βελτίωση και η επέκταση υποδομών για στέγαση βασικών υπηρεσιών σε σχέση με τον αγροτικό πληθυσμό της επαρχίας, ενώ στον ίδιο χώρο θα μπορούν να διοργανώνονται εκδηλώσεις πολιτισμού και αναψυχής. «Το έργο θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση παροχής βασικών υπηρεσιών, στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές με την ανάδειξη τοπικών προϊόντων, στη στήριξη των παραγωγών καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επιπρόσθετα, θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της κοινωνικής και πολιτιστικής παράδοσης, με στόχο τη διατήρηση του τοπικού πληθυσμού και στην προσέλκυση ξένων τουριστών», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του δήμου. Το έργο της Λαϊκής Αγοράς Δερύνειας εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο Μέτρο 7 «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές». Συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών. Το κόστος ανήλθε στο ενάμισι εκατομμύριο ευρώ.

2-3 μήνες καθυστέρηση

Τα κατασκευαστικά έργα για τη Λαϊκή Αγορά Δερύνειας ξεκίνησαν τον Μάιο του 2024. Με βάση το συμβόλαιο που υπεγράφη, το έργο θα έπρεπε να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες. Επί της ουσίας έγινε επέκταση της παλιάς αγοράς της Δερύνειας στον παρακείμενο χώρο όπου στο παρελθόν βρισκόταν στρατόπεδο της ΕΦ. Η μελέτη ετοιμάστηκε από ιδιώτη μελετητή. Η προηγούμενη λαϊκή αγορά στη Δερύνεια πρωτολειτούργησε το 2013, αλλά τα τελευταία χρόνια έχρηζε επείγουσας αναβάθμισης, εξ ου και προωθήθηκαν τα έργα επέκτασης και αναβάθμισής της.