Λεμεσός: Χειροπέδες σε 26χρονο για ληστεία του Απρίλη - Άγνωστοι χτύπησαν και έκλεψαν ντελιβερά

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, ληστείας, κατοχής επιθετικών οργάνων και μαχαιροφορίας, υπόθεση που έγινε την 1η Απριλίου, 2025 στη Λεμεσό, η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη 26χρονου βάσει δικαστικού εντάλματος σύλληψης.

Συγκεκριμένα, κατά την πιο πάνω ημερομηνία καταγγέλθηκε στην Αστυνομία 20χρονο ότι άγνωστα πρόσωπα του επιτέθηκαν, τον κτύπησαν και του έκλεψαν το μοτοποδήλατο του, το κινητό του τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Χρονικό

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Αστυνομίας, γύρω στις 3.45 την Τρίτη 01 Απριλίου 2025, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από 20χρονο, ότι γύρω στις 8.30 το βράδυ, τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2025, ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό του ποδήλατο σε περιοχή της Λεμεσού, τον προσέγγισαν δύο πρόσωπα, τα οποία επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και τον κάλεσαν να σταματήσει.

Ο ίδιος, όπως ανέφερε, αρνήθηκε να σταματήσει και συνέχισε την πορεία του, ενώ οι δύο ύποπτοι τον ακολούθησαν και αφού του επιτέθηκαν και τον κλώτσησαν, έχασε την ισορροπία του με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον 20χρονο, ο ίδιος προσέτρεξε σε παρακείμενο αρτοποιείο για να προστατευθεί και με την πάροδο μερικών λεπτών, μαζεύτηκαν ακόμα 10 περίπου πρόσωπα, τα οποία είχαν στην κατοχή τους ρόπαλα και μαχαίρια και επιχείρησαν να επιτεθούν στον ίδιο και σε φιλικό του πρόσωπο, ενώ και οι δύο κατάφεραν να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, τα εν λόγω πρόσωπα του έκλεψαν το ηλεκτρικό του σκούτερ και μια μικρή τσάντα που περιείχε το πορτοφόλι του με χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο.