Υπ. Μεταφορών: Στο 100% η κάλυψη της ζημιάς από πυρκαγιές σε ανασφάλιστα οχήματα/μηχανήματα

Τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού και κατόπιν θα προωθούνται στο Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Σε περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με τη χθεσινή έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο παροχής οικονομικής βοήθειας για περιπτώσεις ζημιών σε οχήματα και μηχανήματα που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στην ορεινή Επαρχία Λεμεσού προέβη με σημερινή του ανακοίνωση το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σημειώνοντας ότι η εν λόγω οικονομική βοήθεια θα καλύψει το 100% της ζημιάς που έχει προκληθεί.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι για οχήματα ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης που δεν είναι ασφαλισμένα έναντι καταστροφικών συμβάντων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα και, κατά τον ουσιώδη χρόνο, είχαν σε ισχύ άδεια κυκλοφορίας, ασφάλεια έναντι τρίτου και ΜΟΤ ή ήταν νόμιμα ακινητοποιημένα, θα παρέχεται οικονομική βοήθεια ίση με το 100% της εκτιμημένης ζημιάς.

Αντίστοιχα, για οχήματα που καλύπτονται από τέτοιου είδους ασφάλεια, θα παρέχεται οικονομική βοήθεια ίση με την εκτιμηθείσα ζημιά, με ανώτατο όριο το αφαιρετέο ποσό (excess waiver) της ασφάλειας, και μέγιστο ποσό τα €1.000 για τα ιδιωτικά οχήματα, όποιο είναι μικρότερο. Σημειώνεται ότι ως μέγιστο ποσό για τα επαγγελματικά οχήματα ορίστηκαν τα €1.500.

Αναφορικά με μηχανήματα και εξοπλισμό που δεν είναι καλύπτονται από ασφάλιση για καταστροφικά συμβάντα, αναφέρεται ότι θα παρέχεται οικονομική βοήθεια ίση με το 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς, ενώ για μηχανήματα και εξοπλισμό που καλύπτονται από τέτοιου είδους ασφάλεια, θα παρέχεται οικονομική βοήθεια ίση με την εκτιμηθείσα ζημιά, με ανώτατο όριο το αφαιρετέο ποσό (excess waiver) της ασφάλειας και μέγιστο ποσό τα €1.000, όποιο είναι μικρότερο.

Συμπληρώνεται ότι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε συνεργασία με την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, προχωρά σε απογραφή και εκτίμηση των ζημιών σε οχήματα και μηχανήματα, ενώ ως τελευταία ημερομηνία δήλωσης ζημιών σε οχήματα και μηχανήματα για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας καθορίστηκε η 17η Αυγούστου 2025.

Τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού και κατόπιν θα προωθούνται στο Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, με σημείο επαφής στην Επαρχιακή Διοίκηση τον Ανώτερο Πολιτικό Μηχανικό Γρηγόρη Γρηγορίου (ggregoriou@limda.moi.gov.cy), καταλήγει το Υπουργείο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

