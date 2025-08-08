Ψηφιακός Τουριστικός Οδηγός!

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Πρωτοπορεί ο Πρωταράς με την εγκατάσταση της διαδραστικής οθόνης αφής, η οποία έχει τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της τουριστικής περιοχής, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες στους επισκέπτες για την τοπική επιχειρηματικότητα

Σε νέα εποχή εισέρχεται η τουριστική βιομηχανία του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας, με την εγκατάσταση της πρώτης διαδραστικής οθόνης αφής του Ψηφιακού Τουριστικού Οδηγού. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή πλατφόρμα, την πρώτη του είδους της στην Κύπρο που τοποθετείται σε δημόσιους χώρους, η οποία προσφέρει σε ντόπιους και ξένους επισκέπτες άμεση πρό...

