Στις πυρόπληκτες περιοχές Λεμεσού σήμερα, για συναντήσεις η Υπ. Γεωργίας

Θα συζητηθεί επίσης και η επόμενη μέρα, καθώς και ιδέες και σχέδια για την αποκατάσταση του χώρου.

Στις πυρόπληκτες περιοχές της επαρχίας Λεμεσού θα βρεθεί σήμερα στις 10.30 το πρωί η Υπουργός Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαρία Παναγιώτου, ανέφεραν στο ΚΥΠΕ πηγές του Υπουργείου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κ. Παναγιώτου θα έχει συνάντηση με τους κοινοτάρχες της περιοχής προκειμένου να εξεταστεί αν προχωρεί σωσντά η υλοποίηση των μέτρων που έχουν αποφασιστεί και αν οι ίδιοι έχουν εντοπίσει κάποιο πρόβλημα πέρα από αυτά που το ίδιο το Υπουργείο έχει εντοπίσει.

Ακόμη, θα γίνει επίσης συνάντηση με τους αμπελουργούς σχετικά με ορισμένα αιτήματα από την πλευρά τους.

ΚΥΠΕ

