Πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες - Στους 43 βαθμούς ο υδράργυρος

Πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για σήμερα Σάββατο, μεταξύ 11:00 το πρωί και 17:00 το απόγευμα.

Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου στα ψηλότερα ορεινά.

Κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές

Σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού είναι ο κίνδυνος έκρηξης πυρκαγιών σε όλες τις δασικές περιοχές σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών.

«Προτρέπεται το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να αποφεύγει πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανό να προκαλέσουν πυρκαγιά», αναφέρει το Τμήμα Δασών.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και θερμός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μέχρι νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά παράλια, γύρω στους 37 στα υπόλοιπα παράλια και στους 34 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και θερμός.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.