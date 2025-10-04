Έργο 200 χιλιάδων ευρώ ανακοίνωσε στη Λόφου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – Δείτε το πρόγραμμα του φεστιβάλ της Κυριακής

Το έργο της υλοποίηση της Α’ φάσης ανάπλασης του πλακόστρωτου της κοινότητας Λόφου, αξίας 200 χιλιάδων ευρώ, εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τον χαιρετισμό του στο 9ο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού του ΚΟΑΠ.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην πυρόπληκτη κοινότητα της Λόφου και περιλαμβάνει μουσικό πρόγραμμα, παραδοσιακούς χορούς, παραδοσιακά προϊόντα και αρκετές άλλες δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα της Κυριακής:

Ο χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας:

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω μαζί με την Υπουργό Γεωργίας και φέτος στο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού που διοργανώνει ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών εδώ στην πανέμορφή Λόφου την οποίαν επισκέφθηκα ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ως Υπουργός Εξωτερικών και τώρα ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και πολλές φορές ιδιωτικά. Και χαίρομαι πάντα όταν είμαι σε αυτή την κοινότητα, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για τις κοινότητες της περιοχής. Μια κοινότητα που έχει αναπτύξει τον αγροτουρισμό, έχει επιστρέψει ο κόσμος πίσω στην κοινότητα και πρέπει ακριβώς στη βάση του μοντέλου της Λόφου να εργαστούμε και για τις άλλες κοινότητες της περιοχής.

Ο θεσμός του Φεστιβάλ που για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται στην ύπαιθρό μας, εκεί όπου κτυπά η καρδιά της αγροτικής ζωής και του αγροτικού πολιτισμού μας, αναμφίβολα, πρόκειται για μια κληρονομιά που φέρει την αυθεντικότητα και την ψυχή του λαού μας, και την οποία έχουμε υποχρέωση και να προστατεύσουμε και να αναδεικνύουμε ακόμη περισσότερο.

Θέλω να ξεκινήσω, συγχαίροντας το Κοινοτικό Συμβούλιο Λόφου για τη συμβολή του στη φετινή διοργάνωση, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Για το θέμα των περιουσιών η Πολιτεία είναι εδώ και θα ανταποκριθεί. Μέχρι στιγμής έχουμε δώσει γύρω στα 80 εκ. ευρώ και είμαστε εδώ μέχρι να αποκαταστήσουμε και την τελευταία ζημιά, αλλά ο πόνος στην ψυχή παραμένει. Ερχόμενος εδώ βλέποντας τον δρόμο από την Άλασσα μέχρι τη Λόφου – και δεν είναι η πρώτη φορά.

Θέλω να ανακοινώσω την υλοποίηση της Α’ φάσης ανάπλασης του πλακόστρωτου της κοινότητας, αξίας 200 χιλιάδων ευρώ που θα αναλάβει η Κυβέρνηση.

Όντως η δύναμη, το σθένος και η αποφασιστικότητα των κατοίκων της κοινότητας, αποτελούν έμπρακτο παράδειγμα, πρότυπο ότι στην ύπαιθρο συναντά κανείς τον δυναμισμό που χαρακτηρίζουν τον Κύπριο αγρότη και την Κύπρια αγρότισσα, οι οποίοι παλεύουν για να κρατούν τη γη μας ζωντανή.

Η έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου δεν είναι θέμα επιλογής ή πολιτικής προτεραιότητας. Είναι ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας που πρέπει να διασφαλίσει ένα ασφαλές μέλλον χωρίς τις όποιες εξαρτήσεις από εξωγενείς παράγοντες.

Βλέπουμε τι γίνεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξαρτήσεις που δημιουργεί, βλέπουμε τι γίνεται σε διεθνές επίπεδο με το θέμα του προστατευτισμού και των φόρων που κάποιες Κυβερνήσεις επιλέγουν να υιοθετήσουν, με αποτέλεσμα κάποιες χώρες να εξαρτώνται ή να στερούνται βασικών προϊόντων γιατί δεν έδωσαν τη σημασία που έπρεπε να δώσουν στον πρωτογενή τομέα.

Όσον αφορά τη χώρα μας, είναι λυπηρό – οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε διαφορετικά δεν θα το αντιμετωπίσουμε - ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί μόνο το 1,7% του ΑΕΠ της χώρας μας, που κάποτε είχε διψήφιο ποσοστό και πρέπει να εργαστούμε από κοινού, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό τον στόχο. Για μας είναι πρωταρχικής σημασίας η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, όχι μόνο γιατί το οφείλουμε στον αγροτικό κόσμο και στην ύπαιθρο μας, αλλά και για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Αν δεν υπήρχε ενισχυμένος πρωτογενής τομέας δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα, όπως είδαμε πρόσφατα τα οποία, δυστυχώς, θα γίνονται ακόμη πιο συχνά.

Μέσα από αυτή τη συλλογιστική, ως Κυβέρνηση στηρίζουμε τις προσπάθειες κάθε παραγωγού μέσα από ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό και πλάνο. Ενδεικτικά αναφέρω ότι:

· Κάναμε πράξη ένα πάγιο αίτημα του αγροτικού κινήματος - την αναβάθμιση του Μητρώου Αγροτών - κάνοντάς το πιο απλό και πιο δίκαιο, ώστε να αντανακλά την πραγματική εικόνα.

· Kαταρτίσαμε νέα Στρατηγική του Πρωτογενούς Τομέα, σε συνεργασία με τις αγροτικές Οργανώσεις, η οποία στην ουσία αναγνωρίζει τον επαγγελματία παραγωγό ως βασικό πυλώνα της, αξιοποιεί την τεχνολογία και δίνει απαντήσεις στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Κύριο μέσο υλοποίησή της είναι το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, με συνολική χρηματοδότηση 454 εκατομμυρίων ευρώ, μέσα από το οποίο ενισχύεται η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Την ίδια στιγμή, έγινε το μεγάλο επενδυτικό μέτρο καθώς και η ειδική παρέμβαση για την ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών με συνολικό προϋπολογισμό 67,5 εκατομμύρια ευρώ – το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα, που, μάλιστα, διαμορφώθηκε μετά από κύκλο διαβούλευσης με τον αγροτικό κόσμο.

Υπάρχουν πολλά σχέδια του Υπουργείου Γεωργίας τα οποία δεν θα αναφέρω τώρα.

Όλες αυτές οι παρεμβάσεις και χρηματοδοτήσεις δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη δική σας συμβολή και τη συνεργασία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, ο οποίος, μέσα από την εφαρμογή των πολιτικών της Κυβέρνησης, κατανέμει τις χρηματοδοτήσεις, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της γεωργικής πολιτικής και διαδραματίζοντας πολύ καθοριστικό ρόλο.

Στα 22 χρόνια ύπαρξής του, έχει καταβάλει συνολικά χρηματικό ποσό που ξεπερνά τα δυο δισεκατομμύρια ευρώ στους αγρότες μας, ενώ τα ποσοστά απορρόφησης των σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ιδιαίτερα υψηλά και αυτό αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του ΚΟΑΠ.

Και θέλω να αξιοποιήσω τη σημερινή ευκαιρία για να συγχαρώ δημόσια τον φίλο Πρόεδρο του ΚΟΑΠ, Αντρέα Κυπριανού, και τους συνεργάτες του για την εξαιρετική δουλειά που επιτελούν.

Η χώρα μας που θα αναλάβει σε λιγότερες από 90 μέρες την Προεδρία της ΕΕ, και μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι ότι θα διαπραγματευτούμε το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, δηλαδή τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τα επόμενα επτά χρόνια, με το θέμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και των κονδυλίων που θα διατεθούν από την ΕΕ να είναι υψηλά στις προτεραιότητες μας.

Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ανομβρία, οι πυρκαγιές και πολλά άλλα, επηρεάζουν τη γεωργία στον τόπο μας. Και ακριβώς, πέραν των όσων έχω προαναφέρει, ως Κυβέρνηση με στοχευμένες πολιτικές στήριξης, με επενδύσεις στην ύπαιθρο, με σχέδια για τις ορεινές περιοχές και με την Παρέμβαση LEADER που δίνει στις κοινότητες νέα εργαλεία τοπικής ανάπτυξης, στηρίζουμε ουσιαστικά τον αγροτικό κόσμο και μέσω αυτού και τις Κοινότητες της υπαίθρου.

Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών για τον ρόλο που διαδραματίζει, γνωρίζω πολύ καλά φίλε Πάμπο ότι ειδικότερα το τελευταίο διάστημα με τις προκλήσεις πυρκαγιών, ήσουν παρών 24 ώρες, το άτομο που συνεχώς μας ενημέρωνε, που καθημερινά με ‘ενοχλείς’ ακριβώς για να ανταποκριθούμε μέχρι και της τελευταίας υποχρέωσης μας έναντι αυτών των κοινοτήτων και θέλω σήμερα δημόσια να υποσχεθώ ότι αυτό θα πράξουμε.

Το Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού έχει καθιερωθεί πλέον ως ετήσιος θεσμός που, ανάμεσα σε πολλά άλλα, τιμά τον Κύπριο αγρότη και την Κύπρια αγρότισσα, αναδεικνύει τη ζωή της υπαίθρου μας και προβάλλει τα προϊόντα που γεννά η κυπριακή γη. Προβάλλει τη μακρά παράδοση του τόπου μας στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και στην επεξεργασία τοπικών προϊόντων, ενώ αναδεικνύει τη μοναδική μας γαστρονομική κληρονομιά. Είναι για όλους αυτούς τους λόγους που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχω προσωπικά στο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού, ανανεώνοντας το ραντεβού μας, θα είμαι παρών (στο Φεστιβάλ) στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, είναι το ελάχιστο που ως Πολιτεία μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε τον αγροτικό μας κόσμο.