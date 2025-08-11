Σύλληψη και τρίτου προσώπου για την απαγωγή της 48χρονης

Στην σύλληψη τρίτου προσώπου προχώρησε το βράδυ της Κυριακής η Αστυνομία Πάφου σχετικά με την απαγωγή 48χρονης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία,για την απαγωγή γυναίκας 48 ετών, συνελήφθη λίγο πριν τις 10.00 το βράδυ χθες Κυριακή, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, γυναίκα ηλικίας 44 ετών.

Στο μεταξύ τελούν υπό οκταήμερη κράτηση αλλά δύο πρόσωπα ηλικίας 51 και 79 ετών προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για τη διερευνώμενη υπόθεση απαγωγής 48χρονης.

Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, το Σάββατο λήφθηκε πληροφορία από τις αρχές της Ρουμανίας ότι 48χρονη υπήκοος Ρουμανίας, η οποία είχε ταξιδέψει στην Κύπρο τις προηγούμενες μέρες μαζί με 51χρονο, πιθανόν να κρατείτο σε ξενοδοχείο της Πάφου παρά τη θέληση της, και ότι αναμενόταν να ταξιδέψει την ίδια μέρα, με προορισμό την Πολωνία.

Μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου μετέβηκαν στο ξενοδοχείο για το οποίο δόθηκε η πληροφορία ότι πιθανόν να κρατείτο η 48χρονη, χωρίς ωστόσο αυτή να εντοπιστεί.

Στην συνέχεια της ίδιας μέρας, μέλη της Αστυνομίας, εντόπισαν την 48χρονη στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου Πάφου, μαζί με τον 51χρονο, να καλεί σε βοήθεια. Μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου μετέβησαν στο σημείο και σε συνομιλία που είχαν με την 48χρονη, αυτή τους ανέφερε ότι αφού αφίχθηκε στην Κύπρο μαζί με τον 51χρονο, διέμεναν σε ξενοδοχείο της πόλης, και ο 51χρονος δεν της επέτρεπε να εξέρχεται χωρίς την συνοδεία του, ενώ σε δύο περιπτώσεις τη μετέφερε σε συγκεκριμένο υποστατικό στη Πάφο, όπου την εξανάγκαζε να συνευρίσκεται με πελάτες του συγκεκριμένου υποστατικού έναντι πληρωμής.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθησαν, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων σύλληψης, ο 51χρονος και δεύτερο πρόσωπο ηλικίας 79 χρονών, ενώ καταζητείτο και τρίτο πρόσωπο γυναίκα ηλικίας 44 χρονών που συνελήφθη την Κυριακή.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.