Άρχισαν οι πληρωμές φοιτητικής χορηγίας- Τι αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ

Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα 12 Αυγούστου 2025 έχουν αρχίσει να καταβάλλονται οι πληρωμές φοιτητικής χορηγίας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Συγκεκριμένα, αναφέρει σχετική ανακοίνωση, έχει καταβληθεί φοιτητική χορηγία σε 3326 δικαιούχους.

Η Υπηρεσία θα συνεχίσει να προβαίνει σε πληρωμές σε τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την έγκαιρη και δίκαιη εξυπηρέτηση όλων των αιτηθέντων.