Και η Λεμεσός θέλει τους ΑΜΚΕ του 2031 μετά το ενδιαφέρον της Λάρνακας

Στην «κούρσα» διεκδίκησης της διοργάνωσης των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης για το 2031 μπαίνει με επίσημο τρόπο και η Λεμεσός, μετά από ομόφωνη απόφαση που πάρθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της πόλης. Ο Δήμος Λεμεσού απάντησε θετικά σε πρόσκληση της Ολυμπιακής Επιτροπής σε σχετικό διερευνητικό ερώτημα κατά πόσο θα ενδιαφερόταν η πόλη να φιλοξενήσει μία τέτοια διοργάνωση, η οποία έχει αποφασισθεί όπως για το 2031 γίνει στην Κύπρο. Από εδώ και πέρα, η Λεμεσός, όπως και κάθε άλλη ενδιαφερόμενη πόλη, θα ετοιμάσει τον δικό της φάκελο με την υποψηφιότητα, με σκοπό να λάβει το χρίσμα της διοργάνωσης από την Ολυμπιακή Επιτροπή Κύπρου, χωρίς να αποκλείεται στο τέλος η διοργάνωση να γίνει σε περισσότερες από μία πόλεις. Μέχρι τώρα ενδιαφέρον για να αναλάβει τη διοργάνωση έδειξε η πόλη της Λάρνακας που φαίνεται να είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον και από πλευράς Λευκωσίας.

Όσον αφορά τη Λεμεσό, η πρόταση που θα καταθέσει η πόλη θα πρέπει να έρθει σε συνεργασία του δήμου με φορείς της Λεμεσού και ιδιαίτερα με τον ΓΣΟ. Βασικό ζήτημα που εμπλέκει τον ΓΣΟ είναι και το θέμα του γηπέδου, αφού το μοναδικό διαθέσιμο γήπεδο στίβου στη Λεμεσό για να φιλοξενήσει αγώνες τέτοιου επιπέδου είναι το Τσίρειο Στάδιο, το οποίο όμως χρήζει σοβαρής αναβάθμισης και θα μπορούσαν τέτοιου είδους αγώνες να αποτελέσουν και ευκαιρία για πραγματική και ουσιαστική αναβάθμιση και συντήρησή του, όπως άλλωστε δεσμεύτηκε και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο πρόσφατο παρελθόν για μετατροπή του σε Εθνικό Στάδιο Στίβου. Πέρα όμως από το Τσίρειο, η Λεμεσός διαθέτει και άλλες σοβαρές αθλητικές υποδομές που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μία τέτοια διοργάνωση, όπως το γήπεδο Αλφαμέγα στο Κολόσσι, το ανακαινισμένο Σπύρος Κυπριανού, θαλάσσιες υποδομές, καθώς και το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο. Ταυτόχρονα, η Λεμεσός διαθέτει όλο το υπόλοιπο πακέτο που χρειάζεται με τις απαραίτητες δομές, όπως για παράδειγμα τα χιλιάδες καταλύματα σε ξενοδοχεία που θα χρειαστούν.

Ο Δήμος Λεμεσού το αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσει διάφορες συναντήσεις, εντός και εκτός Λεμεσού, ξεκινώντας την ετοιμασία του φακέλου, ενώ θα βολιδοσκοπήσει και τις προθέσεις της κυβέρνησης για το πώς προτίθεται να στηρίξει τη διοργανώτρια πόλη οικονομικά στο θέμα των υποδομών.

Πάντως, γενικότερα, είναι ενδιαφέρον ότι όπως έχουν εξελιχθεί τα δεδομένα του αθλητισμού στην Κύπρο, τόσο η Λάρνακα όσο και η Λεμεσός δεν διαθέτουν άμεσα σύγχρονο γήπεδου στίβου για τέτοια διοργάνωση, αφού είναι γνωστά τα προβλήματα του Τσιρείου, ενώ το ΓΣΖ στη Λάρνακα είναι κλειστό εδώ και χρόνια. Πέραν όμως του στίβου, το τελικό πρόγραμμα των αθλημάτων που φιλοξενούν τέτοιοι αγώνες καθορίζεται αργότερα, ενώ ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για λήψη αποφάσεων.