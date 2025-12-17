Ζητούν άρση ρυθμίσεων υπέρ της ΑΗΚ οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας

Την ανάκληση των παρεκκλίσεων που απολαμβάνει η ΑΗΚ ζητεί ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΕΠΗΕ), ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικός ο ανταγωνισμός προς όφελος των καταναλωτών.

Ο νέος φορέας των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασε χθες, σε συνέντευξη Τύπου, τις προτεραιότητές του: ενίσχυση της διαφάνειας, σταθερότητα των μηχανισμών της αγοράς, ίση πρόσβαση για όλους τους συμμετέχοντες, προστασία του καταναλωτή και λειτουργική ενσωμάτωση ΑΠΕ, αποθήκευσης και ευφυών μηχανισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη τερματισμού παρεκκλίσεων και καθυστερήσεων που υπονομεύουν, όπως υποστηρίζει ο Σύνδεσμος, τον ανταγωνισμό και τη λειτουργική συνέχεια της αγοράς.

«Η παρουσίαση του ΣΕΠΗΕ αποτελεί την αφετηρία μιας στοχευμένης, τεκμηριωμένης και συνεπούς προσπάθειας για την ενίσχυση της λειτουργικής ωριμότητας της αγοράς ηλεκτρισμού. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε διαφάνεια, σταθερότητα και υγιή ανταγωνισμό, προϋποθέσεις για μια αγορά που λειτουργεί προς όφελος της οικονομίας και των καταναλωτών», ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιώργος Θεοδότου.

«Ο ΣΕΠΗΕ δεσμεύεται να προωθεί ξεκάθαρους κανόνες, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και ισότιμη πρόσβαση, ενώ θα συμμετέχει θεσμικά σε κάθε ρυθμιστική διαδικασία για την καταπολέμηση στρεβλώσεων και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της αγοράς», ανέφερε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΣΕΠΗΕ, Φάνος Καραντώνης.

Ο κ. Καραντώνης, μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» του «Πολίτη 107.6 και 97.6» υποστήριξε ότι ρυθμίσεις υπέρ της ΑΗΚ θέτουν εμπόδια στην ανταγωνιστική αγορά, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της την 1η Οκτωβρίου.

«Σήμερα», είπε, «η Κύπρος χαίρει διαφόρων παρεκκλίσεων οι οποίες μας απομακρύνουν από τον θεμιτό στόχο που είναι ο πλήρης ανταγωνισμός. Μια εξ αυτών είναι ο διαχωρισμός των δικτύων. Δεν έχουμε δει να γίνεται νομικός διαχωρισμός αλλά έγινε ένας λειτουργικός διαχωρισμός και συνεχίζει να υπάγεται η δομή των δικτύων κάτω από τη δεσπόζουσα ΑΗΚ. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μονοπωλιακές και ανταγωνιστικές δραστηριότητες κάτω από τον ίδιο καθετοποιημένο οργανισμό. Υπάρχει ένας λειτουργικός διαχωρισμός στα χαρτιά, αλλά στην ουσία διοικείται από μια ενιαία διοικητική και διευθυντική δομή».

Η δεύτερη παρέκκλιση που αξιολογεί ως αρνητική ο ΣΕΠΗΕ είναι η παράκαμψη των απαιτήσεων ευρωπαϊκής οδηγίας για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης από συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρισμού.

«Οι μπαταρίες και το δικαίωμα της εγκατάστασης των μπαταριών δόθηκε ακόμα μια φορά μονοπωλιακά στην ΑΗΚ», υπέδειξε ο κ. Καραντώνης και εξήγησε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει διαγωνιστικές και ανταγωνιστικές διαδικασίες για τον καθορισμό της εγκατάστασης των συστημάτων αποθήκευσης. Ο κ. Καραντώνης εμφανίστηκε βέβαιος ότι η άρση των παρεκκλίσεων θα φέρουν και χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές.

«Το κάθε θέμα που συζητούμε αποτελεί ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα της ανταγωνιστικής αγοράς. Άρα κάθε κομμάτι της αγοράς το οποίο στρεβλώνουμε ή αφαιρούμε προκαλεί μια αλλαγή πορείας η οποία μας βάζει σε αχαρτογράφητα νερά».