Ακόμη ψάχνουν ναυαγοσώστες για τον Πρωταρά

Πρόβλημα υποστελέχωσης συνεχίζει να παρατηρείται σε πύργους ναυαγοσωστών στις οργανωμένες παραλίες του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας, ενώ διανύουμε την κορύφωση της τουριστικής καλοκαιρινής περιόδου, με τις ακτές της περιοχής να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα. Λόγω της μειωμένης στελέχωσης της Υπηρεσίας Ναυαγοσωστών, οι τοπικές Αρχές ζητούν την εκπαίδευση και εργοδότηση προσώπων ως ναυαγοσώστες. Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι κατά διαστήματα παρατηρούνται προβλήματα σε ορισμένα σημεία των παραλιών αναφορικά με την ανεπάρκεια του ναυαγοσωστικού προσωπικού, προβλήματα τα οποία οφείλονται, κυρίως, στην περιορισμένη διαθεσιμότητα ενδιαφερομένων για εργοδότηση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (διάρκειας 6 ή 8 μηνών). Ως εκ τούτου, καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν ως ναυαγοσώστες, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα, να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του δήμου ή της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου, καθότι θα δίνεται η δυνατότητα στα άτομα αυτά να παρακολουθήσουν την προβλεπόμενη εκπαίδευση. Ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του ότι από το 2022 η ευθύνη για τη στελέχωση και λειτουργία των ναυαγοσωστικών πύργων στις παραλίες έχει μεταφερθεί στην αρμοδιότητα της επαρχιακής διοίκησης Αμμοχώστου. Σημειώνει, ακόμα, πως η κατανομή του ναυαγοσωστικού προσωπικού γίνεται πλέον με βάση οργανόγραμμα που εκπονείται και εφαρμόζεται από την τοπική επαρχιακή διοίκηση. «Ο δήμος διατηρεί άριστη συνεργασία με την επαρχιακή διοίκηση με κοινό στόχο την ασφάλεια των λουόμενων και τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στις παραλίες της περιοχής. Η ασφάλεια των λουόμενων είναι ευθύνη όλων και ο δήμος καλεί όλους να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια για ενίσχυση της ναυαγοσωστικής παρουσίας στις παραλίες του τόπου», καταλήγει.

Καθαριότητα παραλιών

Την ίδια ώρα στον Πρωταρά συνεχίζονται οι εργασίες καθαριότητας και συντήρησης των υποδομών στις παραλίες. Το προσωπικό του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας έπιασε δουλειά για την καλύτερη προετοιμασία των ακτών και της ευρύτερης τουριστικής περιοχής ενόψει της περιόδου των διακοπών του Δεκαπενταύγουστου. Ο δήμος ενημέρωσε ότι έχει τοποθετηθεί νέα, σύγχρονη ντουζιέρα στην παραλία Βρύση, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την επίλυση του προβλήματος της άσκοπης κατανάλωσης νερού. «Ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας εργάζεται συστηματικά για τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της εμπειρίας τόσο των επισκεπτών όσο και των κατοίκων της περιοχής», αναφέρεται σε ανακοίνωση. Παράλληλα, ο δήμος προχώρησε σε εργασίες αισθητικής αναβάθμισης σε προσόψεις κεντρικών υποστατικών στο Παραλίμνι.