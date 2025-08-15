Κόκκινη γραμμή «η συνεργασία δύο κρατών», υποστήριξε ο Τατάρ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, στην ομιλία του ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι δεν θα ξεχάσουν ποτέ το παρελθόν και τους «μάρτυρες» και θα τους θυμούνται πάντα.

«Αν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία, κόκκινες γραμμές μας είναι η συνεργασία μεταξύ δύο κρατών, η συνέχιση της εγγυητικής ιδιότητας της μητέρας πατρίδας Τουρκίας και η παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στο νησί ως αποτρεπτική δύναμη», ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ σήμερα σε εκδήλωση για τους «μάρτυρες» σε Τόχνη, Ζύγι και Ακανθού, που έγινε σε μνημείο στο κατεχόμενο Βουνό.

“Έγιναν σφαγές στην Κύπρο από το 1955”, υποστήριξε, «και η διεθνής κοινότητα ήταν θεατής της βαρβαρότητας εκείνης της περιόδου». Επανέλαβε τον τουρκικό ισχυρισμό περί «ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο» στις 20 Ιουλίου 1974 και είπε ότι «ήταν πάντα ένα σημείο καμπής για εμάς και μας έφερε πίσω στη ζωή».

Έγιναν προσπάθειες, συνέχισε, για να επιτευχθεί συμφωνία αλλά η «αντίπαλη νοοτροπία ήθελε να μας εξαλείψει από αυτό το νησί και να το προσαρτήσει στην Ελλάδα». Οι υπεύθυνοι «για τις δολοφονίες σε Τόχνη, Ζύγι κι Ακανθού, ήταν, σύμφωνα με επίσημα αρχεία, αστυνομικοί και στρατιώτες», υποστήριξε.

«Αυτά έχουν καταγραφεί στην ιστορία ως ατιμώρητες δολοφονίες επειδή η ε/κ διοίκηση δεν έλαβε κανένα μέτρο για να τους τιμωρήσει. Αυτή είναι η ντροπή τους. Αυτό που συνέβη εδώ ήταν μια βαρβαρότητα και ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που βιώνεται σε πολύ λίγα μέρη στον κόσμο».

Αναφερόμενος στα γεγονότα στη Γάζα και σε άλλα μέρη του κόσμου, είπε ότι εξακολουθεί να επικρατεί μια νοοτροπία στην οποία οι καταπιεσμένοι καταπιέζονται ενώ ο κόσμος παραμένει θεατής.

ΚΥΠΕ

