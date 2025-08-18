Συνάντηση με την ομάδα των Αμερικάνων ειδικών για τις πυρκαγιές θα έχει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Συνάντηση με την ομάδα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων για τα θέματα των πυρκαγιών θα πραγματοποιήσει σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η δεκαμελής ομάδα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ATF του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η οποία βρίσκεται στην Κύπρο έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποτελείται από εξειδικευμένους ερευνητές εμπρησμών και ατυχημάτων. Στόχος τους είναι να συνδράμουν στη διερεύνηση και αξιολόγηση της διαχείρισης της φονικής πυρκαγιάς στη Λεμεσό.

Όπως είχε αναφέρει στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, θα ενημερώσουν τον Πρόεδρο αφού ολοκληρώσουν τις έρευνές τους και θα παρουσιάσουν προκαταρκτικά στοιχεία, ενώ, θα ακολουθήσει, τις επόμενες εβδομάδες, η ετοιμασία αναλυτικής έκθεσης.

KYΠE