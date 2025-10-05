Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Απεβίωσε ο μητροπολίτης πρώην Κιτίου Χρυσόστομος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής, τον θάνατο του  Μητροπολίτη πρώην Κιτίου Χρυσοστόμου.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Ἠ Ἰερὰ Μητρόπολη Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς ἀνακοινώνει ὅτι πρὸ ὀλίγου ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρῶην Κιτίου κύρος Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἔλκει τὴν καταγωγήν του ἐκ τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας Ταμασοῦ, ἐκ τῆς εὐσεβοῦς κωμοπόλεως Παλαιομετόχου.

Ἐν ταπεινώσει προσευχόμεθα ὁ Κύριος τῆς Δόξης νὰ συγχωρέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ κατατάξει αὐτήν ἐν χώρα ζώντων.

Ὁ Θεός νὰ τὸν ἀναπαύσει .

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς».

 

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα