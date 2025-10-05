Απεβίωσε ο μητροπολίτης πρώην Κιτίου Χρυσόστομος

Η Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής, τον θάνατο του Μητροπολίτη πρώην Κιτίου Χρυσοστόμου.



Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Ἠ Ἰερὰ Μητρόπολη Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς ἀνακοινώνει ὅτι πρὸ ὀλίγου ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρῶην Κιτίου κύρος Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἔλκει τὴν καταγωγήν του ἐκ τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας Ταμασοῦ, ἐκ τῆς εὐσεβοῦς κωμοπόλεως Παλαιομετόχου.

Ἐν ταπεινώσει προσευχόμεθα ὁ Κύριος τῆς Δόξης νὰ συγχωρέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ κατατάξει αὐτήν ἐν χώρα ζώντων.

Ὁ Θεός νὰ τὸν ἀναπαύσει .

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς».