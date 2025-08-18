Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 34χρονου θύματος γυναικοκτονίας στη Χλώρακα

Υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, με θύμα την 34χρονη Papakitsa Eirina από την Ελλάδα, που διαπράχθηκε την Κυριακή, 17 Αυγούστου, 2025, σε κατοικία στη Χλώρακα διερευνά το ΤΑΕ Πάφου, σημειώνοντας ότι για την υπόθεση προχώρησε στην σύλληψη 53χρονου προς διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει ότι σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 17:30 χθες Κυριακή λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένη γυναίκα και παιδί σε κατοικία στη Χλώρακα.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή, όπου εντόπισαν την 34χρονη, η οποία δεν έφερε ζωτικά σημεία, καθώς επίσης και 14χρονο τραυματισμένο. Στη σκηνή εντοπίστηκε και άντρας ηλικίας 53 ετών, επίσης τραυματισμένος.

Ο 14χρονος και ο 53χρονος μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου έτυχαν ιατρικής περίθαλψης.

Εναντίον του 53χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Ακολούθως, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται.

Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, παραμένει σταθερή.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.

