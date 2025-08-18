Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 34χρονου θύματος γυναικοκτονίας στη Χλώρακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή, όπου εντόπισαν την 34χρονη, η οποία δεν έφερε ζωτικά σημεία, καθώς επίσης και 14χρονο τραυματισμένο. Στη σκηνή εντοπίστηκε και άντρας ηλικίας 53 ετών, επίσης τραυματισμένος.

Υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, με θύμα την 34χρονη Papakitsa Eirina από την Ελλάδα, που διαπράχθηκε την Κυριακή, 17 Αυγούστου, 2025, σε κατοικία στη Χλώρακα διερευνά το ΤΑΕ Πάφου, σημειώνοντας ότι για την υπόθεση προχώρησε στην σύλληψη 53χρονου προς διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει ότι σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 17:30 χθες Κυριακή λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένη γυναίκα και παιδί σε κατοικία στη Χλώρακα.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή, όπου εντόπισαν την 34χρονη, η οποία δεν έφερε ζωτικά σημεία, καθώς επίσης και 14χρονο τραυματισμένο. Στη σκηνή εντοπίστηκε και άντρας ηλικίας 53 ετών, επίσης τραυματισμένος.

Ο 14χρονος και ο 53χρονος μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου έτυχαν ιατρικής περίθαλψης.

Εναντίον του 53χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Ακολούθως, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται.

Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, παραμένει σταθερή.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.

ΚΥΠΕ

Tags

ΧλώρακαδολοφονίαΚΥΠΡΟΣΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited