Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Συνάντηση Χριστοδουλίδη με Αμερικανούς εμπειρογνώμονες ATF για τις πυρκαγιές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Η κατάσταση θα γίνεται όλο και χειρότερη, για αυτό χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι, και χαιρόμαστε που εργαζόμαστε μαζί με την Αμερικανική Κυβέρνηση».

Την ομάδα Αμερικανών εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), που βρίσκονται στην Κύπρο για να ερευνήσουν τα αίτια των καταστροφικών πυρκαγιών στην επαρχία Λεμεσού, δέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόεδρος Χριστοδυλίδης καλωσόρισε την αποστολή και εξέφρασε ευχαριστίες προς την αμερικανική κυβέρνηση για την άμεση και θετική ανταπόκριση στο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνδρομή, τονίζοντας ότι «το θέμα των πυρκαγιών αποτελεί κοινή πρόκληση».

«Η κατάσταση θα γίνεται όλο και χειρότερη, ιδιαίτερα στη νότια Ευρώπη. Για αυτό χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι και χαιρόμαστε που εργαζόμαστε μαζί με την Αμερικανική Κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθύμισε ότι αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, η Λευκωσία είχε προχωρήσει σε συνεργασία με το FBI για την αντιμετώπιση άλλης πρόκλησης, επισημαίνοντας ότι η διμερής συνεργασία καλύπτει ευρύ φάσμα – από τον πολιτικό και οικονομικό τομέα μέχρι την ασφάλεια και το εμπόριο. «Η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί», τόνισε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε, επίσης, ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι έτοιμη να ακούσει τα πορίσματα και τις εισηγήσεις των ειδικών.

Από την πλευρά τους, οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες σημείωσαν την πολύ καλή συνεργασία τους με τις αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας και εξέφρασαν την ελπίδα ότι τα πορίσματα τους θα ρίξουν φως στις αιτίες των πυρκαγιών, ώστε να ενισχυθεί η πρόληψη και η αντιμετώπιση παρόμοιων προκλήσεων στο μέλλον.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣATF

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited