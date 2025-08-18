Συνάντηση Χριστοδουλίδη με Αμερικανούς εμπειρογνώμονες ATF για τις πυρκαγιές

Την ομάδα Αμερικανών εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), που βρίσκονται στην Κύπρο για να ερευνήσουν τα αίτια των καταστροφικών πυρκαγιών στην επαρχία Λεμεσού, δέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόεδρος Χριστοδυλίδης καλωσόρισε την αποστολή και εξέφρασε ευχαριστίες προς την αμερικανική κυβέρνηση για την άμεση και θετική ανταπόκριση στο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνδρομή, τονίζοντας ότι «το θέμα των πυρκαγιών αποτελεί κοινή πρόκληση».

«Η κατάσταση θα γίνεται όλο και χειρότερη, ιδιαίτερα στη νότια Ευρώπη. Για αυτό χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι και χαιρόμαστε που εργαζόμαστε μαζί με την Αμερικανική Κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθύμισε ότι αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, η Λευκωσία είχε προχωρήσει σε συνεργασία με το FBI για την αντιμετώπιση άλλης πρόκλησης, επισημαίνοντας ότι η διμερής συνεργασία καλύπτει ευρύ φάσμα – από τον πολιτικό και οικονομικό τομέα μέχρι την ασφάλεια και το εμπόριο. «Η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί», τόνισε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε, επίσης, ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι έτοιμη να ακούσει τα πορίσματα και τις εισηγήσεις των ειδικών.

Από την πλευρά τους, οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες σημείωσαν την πολύ καλή συνεργασία τους με τις αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας και εξέφρασαν την ελπίδα ότι τα πορίσματα τους θα ρίξουν φως στις αιτίες των πυρκαγιών, ώστε να ενισχυθεί η πρόληψη και η αντιμετώπιση παρόμοιων προκλήσεων στο μέλλον.