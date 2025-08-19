Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ανακλήσεις οχημάτων από την ΕΕ - Ολόκληρη η λίστα

Τα συγκεκριμένα μοντέλα ενδέχεται να παρουσιάζουν ελαττώματα ή δυσλειτουργίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια των χρηστών, τόσο κατά την οδήγηση όσο και σε περίπτωση σύγκρουσης.

Νέα λίστα για ανακλήσεις οχημάτων δημοσίευσε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, όπου ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ, εντοπίστηκαν αρκετά οχήματα και μηχανήματα που ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια των χρηστών.

Με βάση τις σχετικές κοινοποιήσεις της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, στη λίστα περιλαμβάνονται επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά και βαρέα φορτηγά, λεωφορεία και γεωργικά ελκυστήρες από γνωστές αυτοκινητοβιομηχανίες όπως Peugeot, Lancia, DS Automobiles, Jeep, Opel/Vauxhall, Alfa Romeo, Fiat, Citroën, Iveco, Toyota, Lexus, VW, Ford, STEYR, CASE IH, NEW HOLLAND, και MAN.

Ολόκληρη η λίστα εδώ.

