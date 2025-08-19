Χαμός στα κατεχόμενα: Αβγά στο "υπ. τουρισμού" πέταξαν διαμαρτυρόμενοι εργαζόμενοι σε "ημικρατικούς" [Εικόνες]

Αβγά και νορό χαλλουμιών στο κτίριο του «υπουργείου τουρισμού» πέταξαν οι εργαζόμενοι σε τρεις «ημικρατικούς» οργανισμούς υπό την «κεντρική συνεργατική τράπεζα» που συνεχίζουν να είναι απλήρωτοι για τον μήνα Ιούλιο.

Οι περίπου 300 εργαζόμενοι στους “οργανισμούς γάλακτος, γεωργικών προϊόντων” και το εργοστάσιο ζωοτροφών απεργούν για 7η συνεχόμενη ημέρα, από την προηγούμενη εβδομάδα. Εκτός από τη μη καταβολή μισθών διαμαρτύρονται για την απόπειρα απόλυσης 44 εργαζομένων και τα μέτρα λιτότητας που τους επιβάλλονται.

Βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) και ηγεσίες συντεχνιών του «δημοσίου» υποστήριξαν με τη φυσική τους παρουσία τη σημερινή διαμαρτυρία. Οι εργαζόμενοι φώναξαν συνθήματα όπως «κυβέρνηση παραιτήσου», ενώ ένταση προκλήθηκε όταν οι διαμαρτυρόμενοι προσπάθησαν να πετάξουν αβγά στον «υπουργό τουρισμού», Φικρί Ατάογλου στο προαύλιο του κτιρίου.

Ο πρόεδρος της συντεχνίας των εργαζομένων σε αυτούς τους οργανισμούς KOOP Sen ανέφερε ότι η απεργία θα συνεχιστεί λέγοντας ότι «υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει επιστροφή». Αγωνίζονται για το μέλλον των συνεταιρισμών, πρόσθεσε ανακοινώνοντας ότι και αύριο θα βρίσκονται μπροστά από το «υπουργείο τουρισμού» και την Πέμπτη στα κεντρικά γραφεία της «συνεργατικής κεντρικής τράπεζας».

