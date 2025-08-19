Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Χαμός στα κατεχόμενα: Αβγά στο "υπ. τουρισμού" πέταξαν διαμαρτυρόμενοι εργαζόμενοι σε "ημικρατικούς" [Εικόνες]

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αβγά και νορό χαλλουμιών στο κτίριο του «υπουργείου τουρισμού» πέταξαν οι εργαζόμενοι σε τρεις «ημικρατικούς» οργανισμούς υπό την «κεντρική συνεργατική τράπεζα» που συνεχίζουν να είναι απλήρωτοι για τον μήνα Ιούλιο. 

Οι περίπου 300 εργαζόμενοι στους “οργανισμούς γάλακτος, γεωργικών προϊόντων” και το εργοστάσιο ζωοτροφών απεργούν για 7η συνεχόμενη ημέρα, από την προηγούμενη εβδομάδα. Εκτός από τη μη καταβολή μισθών διαμαρτύρονται για την απόπειρα απόλυσης 44 εργαζομένων και τα μέτρα λιτότητας που τους επιβάλλονται.

 

Βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) και ηγεσίες συντεχνιών του «δημοσίου» υποστήριξαν με τη φυσική τους παρουσία τη σημερινή διαμαρτυρία. Οι εργαζόμενοι φώναξαν συνθήματα όπως «κυβέρνηση παραιτήσου», ενώ ένταση προκλήθηκε όταν οι διαμαρτυρόμενοι προσπάθησαν να πετάξουν αβγά στον «υπουργό τουρισμού», Φικρί Ατάογλου στο προαύλιο του κτιρίου.

Ο πρόεδρος της συντεχνίας των εργαζομένων σε αυτούς τους οργανισμούς KOOP Sen ανέφερε ότι η απεργία θα συνεχιστεί λέγοντας ότι «υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει επιστροφή». Αγωνίζονται για το μέλλον των συνεταιρισμών, πρόσθεσε ανακοινώνοντας ότι και αύριο θα βρίσκονται μπροστά από το «υπουργείο τουρισμού» και την Πέμπτη στα κεντρικά γραφεία της «συνεργατικής κεντρικής τράπεζας».

ΚΥΠΕ

 

 

Tags

Κατεχόμενα

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited