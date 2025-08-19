Τραμπ: Ίσως να μην θέλει συμφωνία ο Πούτιν - Ελπίζω ο Ζελένσκι να είναι ευέλικτος

Οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, δήλωσε κατηγορηματικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News.

«Σας διαβεβαιώ προσωπικά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για τους ευρωπαίους ηγέτες που βρέθηκαν χθες στο Λευκό Οίκο, ανέφερε ότι είναι «καλοί άνθρωποι» που επιθυμούν να τερματιστεί ο πόλεμος και πως λόγω εγγύτητας ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι για εκείνους θέμα ασφαλείας.

«Εμάς μας χωρίζει ένας ωκεανός», «Για εκείνους (ΕΕ) είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Καθώς αφορά την ασφάλεια, προτίθενται να στείλουν στρατεύματα», σημείωσε.

Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να βοηθήσουν σε ορισμένα πεδία ασφαλείας όπως για παράδειγμα υποστήριξη από αέρος, αλλά επεσήμανε ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν αποτελεί το μέσο ασφαλείας στο οποίο θα βασίζεται η Ουκρανία.

Πιθανόν ο Πούτιν να μην θέλει συμφωνία

Για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, είπε πως ελπίζει να κινηθεί προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά παραδέχθηκε ότι είναι πιθανόν ο ρώσος ηγέτης να μην θέλει να κάνει συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί απ' αυτό. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις».

«Θα μάθουμε περί του προέδρου Πούτιν τις επόμενες καναδυό εβδομάδες...Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι σε αυτήν την περίπτωση ο ρώσος πρόεδρος θα έχει να αντιμετωπίσει «δύσκολη κατάσταση».

Ο Ζελένκσι πρέπει να επιδείξει ευελιξία στις διαπραγματεύσεις

Για τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως ευελπιστεί ότι «θα κάνει αυτό που πρέπει», συμπληρώνοντας ωστόσο πως ταυτόχρονα πρέπει να είναι «ευέλικτος» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως δεν περιμένει Ζελένσκι και Πούτιν να γίνουν ποτέ «οι καλύτεροι φίλοι» αλλά εκείνοι πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις.

Πρόσθεσε ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι, κατά τη γνώμη του, «τα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι νόμιζα».

«Νομίζω ότι το γεγονός ότι ίσως τα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι νόμιζα διαφορετικά, δεν θα είχα κανονίσει τη συνάντηση των δύο. Θα είχα κανονίσει τη συνάντηση των τριών, μια τριμερή, αλλά νομίζω ότι τα πάνε λίγο καλύτερα. Υπήρξε τρομερή έχθρα», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

«Η Ουκρανία πρόκειται να λάβει πολύ έδαφος»

Στην ερώτηση εάν έγινε συζήτηση για ανταλλαγή εδαφών κατά τη σύνοδο με τους ηγέτες και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ απάντησε ότι η Ουκρανία «θα πάρει πίσω τη ζωή της» και «θα λάβει πολύ έδαφος».

«Όμως εδώ πρόκειται για πόλεμο» συνέχισε και πρόσθεσε ότι «η Ρωσία είναι ένα ισχυρό στρατιωτικό έθνος… είτε αυτό αρέσει, είτε όχι».

«Κανόνισα κατά κάποιον τρόπο τη συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν»

Μιλώντας στο Fox News, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδιά του για μια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το κανόνισα κατά κάποιο τρόπο με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, αυτοί είναι που πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις, εμείς είμαστε, εμείς είμαστε 7.000 μίλια μακριά», είπε ο Τραμπ.

«Τηλεφώνησα στον πρόεδρο Πούτιν και προσπαθούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και θα δούμε τι θα συμβεί εκεί και στη συνέχεια, αν αυτό πετύχει, αν πετύχει, τότε θα πάω σε τριμερή και θα το κλείσω», πρόσθεσε.

Να σημειωθεί ότι χθες σε μια ιστορική σύνοδο στον Λευκό Οίκο, με τον Ζελένσκι και τους ευρωπαίους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποσχέθηκε άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Οι ευρωπαίοι ανησυχούν για τις εγγυήσεις ασφαλείας μετά την προεδρία μου»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επιπλέον ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατά τη διάρκεια των χθεσινών συναντήσεων του εξέφρασαν την ανησυχία τους για το αν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία θα συνεχιστούν και μετά την προεδρία του.

«Το συζητήσαμε, έτσι είναι. Μπορώ να πω το ίδιο πράγμα και για αυτούς», πρόσθεσε ο Τραμπ στην συνέντευξή του στο Fox News.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι ακόμη και αν η Ουκρανία και η Ρωσία καταλήξουν σε συμφωνία, το μέλλον της σύγκρουσης και οι προσπάθειες αποτροπής του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν από την προάρτηση επιπλέον εδάφη θα εξαρτηθούν από το ποιος θα βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο.

