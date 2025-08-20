Υπό "κράτηση" ο οδηγός για το δυστύχημα με 8 τραυματίες στην κατεχόμενη Λευκωσία

Υπό διήμερη «κράτηση» τέθηκε σήμερα από το «επαρχιακό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία, ο Τζιαν Αβσιάρ, που ενεπλάκη χθες βράδυ στο οδικό ατύχημα με 8 τραυματίες, τα μισά παιδιά. Σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα τ/κ ιστοσελίδων, τρία παιδιά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως λέχθηκε στο «δικαστήριο», το ατύχημα έγινε στις 8 χθες βράδυ σε κεντρικό σημείο της κατεχόμενης Λευκωσίας. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα 41 ετών πέρασε από σταυροδρόμι χωρίς να δώσει προτεραιότητα σε διερχόμενο από κεντρικό δρόμο αυτοκίνητο, που οδηγούσε απρόσεκτα ο Αβσιάρ με αποτέλεσμα να συγκρουστούν βίαια και το ένα όχημα να καταλήξει σε βιτρίνα μαγαζιού.

Στο αυτοκίνητου του Αβσιάρ επέβαιναν ακόμη 5 άτομα, ηλικίας από 4,11,14,15 και 26 ετών, συγγενείς μεταξύ τους. Η 25χρονη Μελέκ Ντεμιρτάς νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, όπως και τα παιδιά Μασάλ, Μουράτ και Ελίφ, 4, 11 και 14 στην παιδιατρική κλινική. Ο 15χρονος Αντά Ντεμιρτάς νοσηλεύεται στο ορθοπεδικό τμήμα με κάταγμα ισχίου.

Στο 2ο όχημα, εκτός από την γυναίκα οδηγό επέβαινε ένας 28χρονος που τραυματίστηκε, αλλά δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Ανβσιάρ νοσηλεύτηκε και «συνελήφθη» μετά το εξιτήριο. Σύμφωνα με την «αστυνομία», η ασφάλιση του υπόπτου ήταν στο όνομα του ατόμου από το οποίο αγόρασε το όχημα και θα διερευνούσαν εάν είχε δική του ασφάλεια.

ΚΥΠΕ