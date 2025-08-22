Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Τι έδειξε η νεκροτομή στη σορό του 31χρονου που έχασε την ζωή του στο Κίτι

Σε πολλαπλές κακώσεις και ζωτικών οργάνων, αποδίδεται ο θάνατος του Αντώνη Κουρρά, 31 ετών, από το χωριό Ανάγυα της επαρχίας Λευκωσίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν απώλεσε τον έλεγχο του μηχανοκίνητου αλεξίπτωτου πλαγιάς, με το οποίο πετούσε, σε περιοχή στο Κίτι. 

Σήμερα διενεργήθηκε από τους Ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του 31χρονου και σύμφωνα με την Αστυνομία ο θάνατος του οφείλεται σε «πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων».

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 08.30 το πρωί της Πέμπτης 21 Αυγούστου, δύο άτομα πετούσαν ο καθένας με το δικό του μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς (paramotor glider - τύπος ανεμοπτέρου που έχει βενζινοκίνητο κινητήρα με έλικα στο πίσω μέρος), στην παραλιακή περιοχή Παρασόλια στο Κίτι.

Ωστόσο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ένας εκ των δύο ενώ πετούσε σε χαμηλό ύψος πάνω από την θάλασσα, απώλεσε τον έλεγχο του paramotor glider με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε βράχο πλησίον της παραλίας.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο διαπίστωσε ότι ο 31χρονος χειριστής του Αντώνης Κουρράς από το χωριό Ανάγυα ήταν νεκρός.

Την σκηνή επισκέφθηκαν μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου και μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Δυστυχημάτων, η οποία σε συνεργασία με την αστυνομία διερευνά τα αίτια της πτώσης.

ΚΥΠΕ

