Πτώση στην αυγοπαραγωγή, άνοδος στην κρεατοπαραγωγή τον Νοέμβριο

Μεικτή εικόνα παρουσίασαν τα αυγά εκκόλαψης πουλερικών ορνιθώνος που τοποθετήθηκαν στην επώαση τον Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Στην αυγοπαραγωγή, ο αριθμός των αυγών εκκόλαψης διαμορφώθηκε σε 65.340, καταγράφοντας μείωση 12,3% σε ετήσια βάση, γεγονός που υποδηλώνει περιορισμό της σχετικής δραστηριότητας σε σχέση με τον περσινό Νοέμβριο.

Αντίθετα, στα αυγά εκκόλαψης για κρεατοπαραγωγή, τοποθετήθηκαν στην επώαση 1.451.250 αυγά, σημειώνοντας αύξηση 8,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025, το σύνολο των αυγών εκκόλαψης παρουσίασε μείωση, μετά την ιδιαίτερα υψηλή επίδοση του προηγούμενου μήνα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ