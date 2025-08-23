Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Εκδήλωση διαμαρτυρίας για την Παλαιστίνη στη Λάρνακα την Κυριακή

Εκδήλωση διαμαρτυρίας με σύνθημα «FREE FREE PALESTINE» προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 στη Λάρνακα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 19:00 το βράδυ στην πλατεία Ευρώπης, στη λεωφόρο Αθηνών.

Μετά τις ομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία, οι συμμετέχοντες θα προχωρήσουν σε πορεία κατά μήκος της λεωφόρου Αθηνών, με κατάληξη στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου. Η εκδήλωση αναμένεται να διαρκέσει περίπου μιάμιση ώρα.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι μέλη της θα βρίσκονται επί τόπου για τη διασφάλιση της ειρηνικής διεξαγωγής της διαμαρτυρίας, την παροχή διευκολύνσεων στο κοινό καθώς και για την ομαλή ρύθμιση της τροχαίας κίνησης.

Στο πλαίσιο των μέτρων, η λεωφόρος Αθηνών θα κλείσει για την τροχαία κίνηση από τις 5:00 το απόγευμα της Κυριακής και θα δοθεί ξανά στην κυκλοφορία με τη λήξη της εκδήλωσης.

Η Αστυνομία καλεί όλους τους συμμετέχοντες να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών της, ώστε η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα.

