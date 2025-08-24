Παραχώρηση 129 «υπηκοοτήτων» λίγο πριν την έναρξη των «προεκλογικών απαγορεύσεων»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Οι «προεκλογικές απαγορεύσεις», ενόψει των «προεδρικών εκλογών» του Οκτωβρίου, τέθηκαν σε ισχύ τα μεσάνυχτα.

Στην παραχώρηση επιπλέον 5 «κατ' εξαίρεση υπηκοοτήτων» προχώρησε η «κυβέρνηση» στα κατεχόμενα, λίγες μόλις ώρες πριν από την έναρξη της περιόδου των «προεκλογικών απαγορεύσεων». Με τη νέα αυτή κίνηση, ο συνολικός αριθμός των «υπηκοοτήτων» που παραχωρήθηκαν το τελευταίο 24ωρο ανήλθε σε 129.

Σύμφωνα με την «Γενί Ντουζέν», η απόφαση του τρικομματικού συνασπισμού δημοσιεύτηκε στη «επίσημη εφημερίδα», το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 18:00.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη ημέρα είχαν δοθεί άλλες 124 «υπηκοότητες», ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 129 μέσα σε μία ημέρα.

ΚΥΠΕ

