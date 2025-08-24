Παραχώρηση 129 «υπηκοοτήτων» λίγο πριν την έναρξη των «προεκλογικών απαγορεύσεων»

Στην παραχώρηση επιπλέον 5 «κατ' εξαίρεση υπηκοοτήτων» προχώρησε η «κυβέρνηση» στα κατεχόμενα, λίγες μόλις ώρες πριν από την έναρξη της περιόδου των «προεκλογικών απαγορεύσεων». Με τη νέα αυτή κίνηση, ο συνολικός αριθμός των «υπηκοοτήτων» που παραχωρήθηκαν το τελευταίο 24ωρο ανήλθε σε 129.

Σύμφωνα με την «Γενί Ντουζέν», η απόφαση του τρικομματικού συνασπισμού δημοσιεύτηκε στη «επίσημη εφημερίδα», το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 18:00.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη ημέρα είχαν δοθεί άλλες 124 «υπηκοότητες», ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 129 μέσα σε μία ημέρα.

Οι «προεκλογικές απαγορεύσεις», ενόψει των «προεδρικών εκλογών» του Οκτωβρίου, τέθηκαν σε ισχύ τα μεσάνυχτα.

ΚΥΠΕ