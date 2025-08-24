Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Πενθήμερη κράτηση για 2ο ύποπτο στην υπόθεση κλοπής οικοδομικών υλικών στη Λεμεσό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Υπό πενθήμερη κράτηση τέθηκε σήμερα 45χρονος, τον οποίο συνέλαβε χθες η Αστυνομία σε σχέση με υπό διερεύνηση υπόθεση κλοπής οικοδομικών υλικών από ανεγειρόμενη οικοδομή. Πρόκειται για την δεύτερη σύλληψη που γίνεται στο πλαίσιο διερεύνησης αυτής της υπόθεσης.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση, ως ύποπτος για αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, κλοπές οικοδομικών υλικών, κλεπταποδοχή  και παράνομη κατοχή περιουσίας.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, η σύλληψη του έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπών οικοδομικών υλικών, που διαπράχθηκαν κατά τον τρέχοντα μήνα στην επαρχία Λεμεσού. 

Για την ίδια υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί άλλος 45χρονος ύποπτος, ο οποίος τελεί υπό επταήμερη κράτηση.

Οι δύο συλλήψεις προέκυψαν όταν η ιδιοκτήτρια των οικοδομικών υλικών είχε τοποθετήσει σε μία από τις κλοπιμαίες συσκευασίες γόμας συσκευή γεωεντοπισμού (AirTag). Την ίδια ημέρα, η παραπονούμενη ενημέρωσε την Αστυνομία, ότι είχε εντοπιστεί το στίγμα της συσκευής σε περιοχή της Λεμεσού.

ΚΥΠΕ

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited