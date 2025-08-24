Η Αστυνομία ψάχνει αυτούς που ανάρτησαν υβριστικό πανό κατά Φειδία Παναγιώτου στον αγώνα E.N. Ύψωνα - ΑΠΟΕΛ

Υπόθεση ανάρτησης υβριστικού πανό διερευνά η Αστυνομία, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στο στάδιο «Αμμόχωστος», πριν από την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Freedom 24 Krasava ΕΝΥ και ΑΠΟΕΛ.

Το πανό, το οποίο αναρτήθηκε στην κερκίδα όπου φιλοξενούνταν οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ, περιείχε υβριστικό φρασεολόγιο κατά του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση ως αδίκημα που αφορά την απαγόρευση χρήσης ρατσιστικών ή υβριστικών συνθημάτων ή συμβόλων, κατά παράβαση του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου του 2008 (48(I)/2008).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λήφθηκαν πλάνα από το Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης του σταδίου και βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις για την ταυτοποίηση των προσώπων που προχώρησαν στην ανάρτηση του πανό.