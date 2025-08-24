Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Η Αστυνομία ψάχνει αυτούς που ανάρτησαν υβριστικό πανό κατά Φειδία Παναγιώτου στον αγώνα E.N. Ύψωνα - ΑΠΟΕΛ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λήφθηκαν πλάνα από το Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης του σταδίου και βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις για την ταυτοποίηση των προσώπων.

Υπόθεση ανάρτησης υβριστικού πανό διερευνά η Αστυνομία, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στο στάδιο «Αμμόχωστος», πριν από την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Freedom 24 Krasava ΕΝΥ και ΑΠΟΕΛ.

Το πανό, το οποίο αναρτήθηκε στην κερκίδα όπου φιλοξενούνταν οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ, περιείχε υβριστικό φρασεολόγιο κατά του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση ως αδίκημα που αφορά την απαγόρευση χρήσης ρατσιστικών ή υβριστικών συνθημάτων ή συμβόλων, κατά παράβαση του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου του 2008 (48(I)/2008).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λήφθηκαν πλάνα από το Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης του σταδίου και βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις για την ταυτοποίηση των προσώπων που προχώρησαν στην ανάρτηση του πανό.

Tags

ΑΠΟΕΛ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited