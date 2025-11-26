Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Σε λοκντάουν ο Λευκός Οίκος - Πυροβόλησαν δύο άνδρες της Εθνοφρουράς (video)

Δύο άνδρες της Εθνοφρουράς δέχτηκαν πυροβολισμούς την Τετάρτη (26/11) σε σημείο κοντά στον Λευκό Οίκο. 

Δεν είναι σαφές για την ώρα σε κατάσταση είναι τα θύματα.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μιλούν για  τρία θύματα, από τα οποία το ένα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, χτυπημένο στο κεφάλι.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

 

National Guard shot near White House. NTD’s @marisotsu on site where her uber window was blown from bullets pic.twitter.com/vbdN3YmTtT

— Bohan Jiang (@bohansjiang) November 26, 2025

 

Δεν είναι σαφές ούτε αν έχει συλληφθεί ο δράστης ενώ τα κίνητρά του είναι και αυτά άγνωστα.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στον σταθμό του μετρό Farragut West στο κέντρο της Ουάσινγκτον και σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρων από τον Λευκό Οίκο.

Λόγω των πυροβολισμών ο Λευκός Οίκος μπήκε σε κατάσταση lockdown με όσους βρίσκονται μέσα σε αυτόν να παραμένουν σε ασφαλή σημεία μέχρι νεοτέρας. Την ώρα της επίθεσης ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν στη Φλόριντα.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

