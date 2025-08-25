Πεντάκωμο: Από ψαρολίμανο… σε λιμάνι μαμούθ - Άλλες μελέτες έγιναν, άλλα φτιάχνουν στη πράξη

Μπορεί το προηγούμενο διάστημα το περιβαλλοντικό κίνημα να κατάφερε να εξασφαλίσει δικαστικό διάταγμα αναστολής εργασιών αλλά το διάταγμα αυτό έπαυσε να ισχύει μετά από νεότερη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου και νομικό ελιγμό της Νομικής Υπηρεσίας για ένταξη των ιχθυοκαλλιεργητών ως ενδιαφερόμενο μέρος. Από τότε, τα έργα συνεχίζονται και ξεκίνησαν να φανερώνουν το πραγματικό μέγεθος του λιμανιού καθώς και το πραγματικό μέγεθος της παρέμβασης σε μία περιοχή εξαιρετικά περιβαλλοντικά ευαίσθητη. Στην περιοχή τα έργα πο...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!