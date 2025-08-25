Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Πεντάκωμο: Από ψαρολίμανο… σε λιμάνι μαμούθ - Άλλες μελέτες έγιναν, άλλα φτιάχνουν στη πράξη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Σε συνεχή εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο Πεντάκωμο για την κατασκευή του νέου βιομηχανικού λιμανιού, που ανεγείρει το κράτος στην περιοχή. Παρά τις τεράστιες αντιδράσεις από την κοινότητα, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά και πολίτες, τα έργα προχωρούν κανονικά και ήδη άρχισε να φαίνεται ακόμα περισσότερο το μέγεθος της μεγάλης περιβαλλοντικής καταστροφής που έπεται

Μπορεί το προηγούμενο διάστημα το περιβαλλοντικό κίνημα να κατάφερε να εξασφαλίσει δικαστικό διάταγμα αναστολής εργασιών αλλά το διάταγμα αυτό έπαυσε να ισχύει μετά από νεότερη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου και νομικό ελιγμό της Νομικής Υπηρεσίας για ένταξη των ιχθυοκαλλιεργητών ως ενδιαφερόμενο μέρος. Από τότε, τα έργα συνεχίζονται και ξεκίνησαν να φανερώνουν το πραγματικό μέγεθος του λιμανιού καθώς και το πραγματικό μέγεθος της παρέμβασης σε μία περιοχή εξαιρετικά περιβαλλοντικά ευαίσθητη. Στην περιοχή τα έργα πο...

