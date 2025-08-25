Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Υπ. Μεταφορών: Αρχίζει η καταβολή οικονομικής βοήθειας για ζημιές σε οχήματα-μηχανήματα από πυρκαγιά

Διευκρινίζεται ακόμα ότι, το Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έχει ξεκινήσει την επικοινωνία με τους δικαιούχους για τις απαραίτητες διευθετήσεις.

Ολοκληρώθηκε η απογραφή και εκτίμηση των ζημιών σε οχήματα και μηχανήματα που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στην ορεινή Επαρχία Λεμεσού και θα ξεκινήσει άμεσα η καταβολή της οικονομικής βοήθειας στους πληγέντες, με βάση τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί, αναφέρεται σε σημερινή ανακκοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

