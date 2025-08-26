«Ο δρόμος Πάφου-Πόλεως θα γίνει» λέει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση θα προχωρήσει με την κατασκευή του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς, παρά τα εμπόδια που επιχειρεί να θέσει η πρώην ανάδοχος εταιρεία, διεμήνυσε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Αλέξης Βαφεάδης υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Σημείωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η πρώην ανάδοχος επιχειρεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υλοποίηση του έργου. Εξέφρασε, ωστόσο, την εκτίμηση ότι στις αρχές Οκτωβρίου η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών θα εκδώσει την τελική της απόφαση, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η διαδικασία.

Παράλληλα, τόνισε ότι η πρώην ανάδοχος εταιρεία δεν δικαιούται οτιδήποτε και διαβεβαίωσε πως το κράτος θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του μέσω της δικαστικής οδού, αξιώνοντας αποζημιώσεις.

Ξανά στον «πάγο» ο δρόμος

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αποφάσισε στις 22 Αυγούστου 2025 τη χορήγηση προσωρινών μέτρων που «παγώνουν» χωρίς περιορισμό τον διαγωνισμό για τη συμπλήρωση της μελέτης και κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς (Τμήμα 1 - Φάση Α).

Η απόφαση αφορά την προσφυγή της εταιρείας ΑΚΤΩΡ, η οποία ήταν ο προηγούμενος ανάδοχος του έργου. Η εταιρεία ζητά ακύρωση ή τροποποίηση όρων της νέας προκήρυξης, υποστηρίζοντας ότι αυτοί παραβιάζουν τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού. Έκανε επίσης λόγο για ασάφειες στον όρο «συμπλήρωση έργου» και ανεπαρκή περιβαλλοντική τεκμηρίωση.

Από την πλευρά του, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, μέσω της Νομικής Υπηρεσίας, υποστήριξε ότι δεν θα έπρεπε να δοθούν προσωρινά μέτρα στο αρχικό στάδιο του διαγωνισμού, αλλά μόνο από την υποβολή προσφορών και μετά, ώστε να μην καθυστερήσει η διαδικασία.

Η Αρχή έκρινε ότι η διαδικασία ερωτήσεων και διευκρινίσεων αποτελεί ουσιαστικό μέρος του διαγωνισμού και δεν μπορεί να εξαιρεθεί από την αναστολή. Έτσι, έλαβε υπόψη το δημόσιο συμφέρον και αποφάσισε την πλήρη αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή υπογραφής σύμβασης μέχρι να εξεταστεί η ουσία της προσφυγής.

Στην απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών αναφέρει ότι «έχοντας κατά νου τα γεγονότα της υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα το δημόσιο συμφέρον, σε συνάρτηση με τις εκατέρωθεν εισηγήσεις αποφασίζουμε τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων αναστολής της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύμβασης σε σχέση με τον διαγωνισμό με Αρ.ΚΠΣ/12/2025/ΜΚ(Α) και τίτλο 'Συμπλήρωση Μελέτης και Κατασκευής του Αυτοκινητόδρομου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς Τμήμα 1 - Φάση (Α)' χωρίς κανένα περιορισμό».

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής, το Τμήμα Δημοσίων Έργων πρέπει να καταθέσει την έκθεση γεγονότων μέχρι τις 28 Αυγούστου, η ΑΚΤΩΡ τη γραπτή αγόρευσή της μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και η Αναθέτουσα Αρχή τη δική της μέχρι τις 3 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, θα οριστεί ακρόαση της υπόθεσης.

Νέα πυρά Καρούσου

Ο τέως υπουργός Μεταφορών και αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, Γιάννης Καρούσος, επανήλθε με νέα παρέμβαση για το έργο, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση.

«Ο δρόμος Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς βυθίζεται σε νέες περιπέτειες, επιπρόσθετες από αυτές που ήδη υπάρχουν. Η προσφορά ούτε καν πρόλαβε να ανακοινωθεί και ξεκίνησαν ήδη τα διατάγματα στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Με το κόστος να έχει εκτοξευθεί από τα €73 εκατ. στα €120 εκατ., πολύ περισσότερα από αυτά που ζητούσε ο εργολάβος (€25 εκατ.) για να ολοκληρωθεί ολόκληρο το έργο - και όλα αυτά χωρίς καμία διαπραγμάτευση» ανέφερε χθες σε γραπτή του δήλωση. «Αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα την επικοινωνία και όχι το δημόσιο συμφέρον» κατέληξε.