Συνελήφθη 27χρονος για την απόπειρα φόνου και εμπρησμού οχημάτων στην Πύλα - Έρευνες σε οικίες στην Πάφο

Συνελήφθη και δεύτερο πρόσωπο το απόγευμα της Τρίτης, 26 Αυγούστου 2025, ως ύποπτο για διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου και εμπρησμού αυτοκινήτων, που διαπράχθηκε στις 14 Αυγούστου 2025 στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας ηλικίας 27 χρονών που διαμένει σε χωριό της επαρχίας Παφου. Αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου για αίτημα προσωποκράτησης του.

Αυτή την στιγμή διεξάγονται έρευνες σε οικίες, οχήματα και υποστατικά στην Πάφο.

Οι εξετάσεις είναι σε εξέλιξη, ενώ οι συλλήψεις αναμένεται να συνεχιστούν.