Η ιστορία του Αγίου Φανουρίου

Ο άγιος Φανούριος υπήρξε για πολλά χρόνια αφανής. Η χάρη του Θεού ευδόκησε ώστε με παράδοξο τρόπο να βρεθεί η σεπτή αγία εικόνα στη νήσο Ρόδο, την εποχή που η νήσος αυτή στέναζε κάτω από την στυγνή διοίκηση των λατινοφρόνων Ιπποτών, των επιλεγομένων «Ιπποτών της Ρόδου» και όταν Μητροπολίτης της ήταν κάποιος ευσεβής ιεράρχης με το όνομα Νείλος. Θέλησε λοιπόν ο Κύριος να χαρίσει στους πιστούς Ορθόδοξους Χριστιανούς της Ρόδου ενίσχυση και παρηγορία στα δεινά τους, με την εύρεση του πολύτιμου αυτού θησαυρού, της εικόνας του μέχρι τότε αγνώστου αγίου Φανουρίου.

Ο τότε Λατίνος ηγεμόνας της Ρόδου αποφάσισε να ενισχύσει τα βυζαντινά τείχη της πόλης (πρωτεύουσας) της Ρόδου, γιατί με τα χρόνια και τις επιδρομές εχθρών, είχαν φθαρεί. Κάλεσε έτσι πολλούς εργάτες για τον πιο πάνω σκοπό. Στο νότιο μέρος της πόλης, έξω από τα τείχη υπήρχαν ερειπωμένα και μισογκρεμισμένα σπίτια. Από τα χαλάσματα των σπιτιών αυτών οι εργάτες λάμβαναν πέτρες για να επισκευάσουν τα τείχη. Εκεί που έσκαβαν ανακάλυψαν μια ερειπωμένη εκκλησία και κάτω από τις πλάκες του δαπέδου της βρήκαν πολλές φθαρμένες εικόνες. Ανάμεσα σ’ αυτές υπήρχε και μια, η μοναδική που ήταν άθικτη και παρουσίαζε ένα νέο όρθιο, ενδεδυμένο με στολή Ρωμαίου στρατιωτικού. Στο δεξί του κρατούσε Σταυρό και μια λαμπάδα αναμμένη.

Με πολλή ευλάβεια οι χριστιανοί εργάτες παρέλαβαν την σπάνια αυτή εικόνα και την παρέδωσαν στον Επίσκοπό τους Νείλο. Αυτός, αφού επισταμένα τη μελέτησε, ανέγνωσε την επιγραφή «ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ». Γύρω δε από τη κεντρική μορφή του αγίου Φανουρίου υπήρχαν 12 μικρές παραστάσεις με σκηνές από το μαρτύριό του.

Ο Ευλαβέστατος Επίσκοπος Νείλος έπειτα από πολλές και επίπονες προσπάθειες, εξασφάλισε την άδεια να αναστηλώσει τον ερειπωμένο αυτόν ιερό ναό, και να τον καθαγιάσει επ’ ονόματι του αγίου Φανουρίου. Από τότε ο άγιος Φανούριος έγινε πασίγνωστος στον χριστιανικό κόσμο, κυρίως για τα πάμπολλα θαύματά του και ιδιαίτερα για την ανεύρεση απολεσθέντων πραγμάτων.

Πότε έζησε και έδρασε ο άγιος Φανούριος δεν γνωρίζουμε. Από το όνομά του «ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ», που αναγράφεται στην εικόνα του η οποία με τη χάρη του Θεού ανευρέθηκε, συμπεραίνεται ότι ήταν ελληνικής καταγωγής.

Από δε τη στολή που φορεί και τα είδη των βασανιστηρίων, που εικονίζονται στην πιο πάνω σεπτή εικόνα του, συνάγεται ότι ήταν στρατιωτικός και πιθανώς σύγχρονος των μεγαλομαρτύρων μαρτύρων Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Αρτεμίου, Θεοδώρου του Τήρωνος και Θεοδώρου του Στρατηλάτου, καθότι και αυτοί είχαν μαρτυρήσει με τους ίδιους τρόπους βασανιστηρίων.

Είθε με τις προς Κύριο ευχές του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, να αναδειχθούμε αντάξιοι μιμητές της θείας αγάπης που πυρπολούσε την ψυχή του και να φανερώνουμε και εμείς τον Χριστό στον σύγχρονο κόσμο, ως μοναδικό Σωτήρα και Λυτρωτή. Επίσης είθε να αξιωθούμε, ελεύθεροι πλέον, όταν ο Κύριος θελήσει, να επισκεφτούμε το βεβηλωμένο εξωκλήσι και αγίασμά του στον Άξιο Γεώργιο (Κερύνειας), σε ελεύθερη πόλη και επαρχία, να τα καθαγιάζουμε και να τα παραδώσουμε όπως ήτανε παλιά, μαζί με όλα τα άλλα, κατά Κυρήνεια προσκυνήματα, στη Θεία Λατρεία του Ναζωραίου. ΑΜΗΝ.

«Χαίροις των Μαρτύρων η καλλονή, και των ιαμάτων ο χείμαρρος ο δαψιλής, χαίροις των Ροδίων ο μέγας πολιούχος, Φανούριε, αξίως αντιδεδόξασαι».

Πηγή: Εκκλησία της Κύπρου