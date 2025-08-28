Οδηγοί προσοχή: Σοβαρή οδική σύγκρουση στο highway από Καλό Χωριό προς αεροδρόμιο Λάρνακας - Έκλεισαν και οι δύο λωρίδες (φώτος)

Σοβαρή οδική σύγκρουσης σημιεώθηκε γύρω στις 11.15 το πρωί της Πέμπτης, 28 Αυγούστου 2025, στον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, έχουν κλείσει οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, παρά τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, από το Καλό Χωριό προς το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Η τροχαία κίνηση διοχετεύεται από την έξοδο προς Αραδίππου.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή: