Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Οδηγοί προσοχή: Σοβαρή οδική σύγκρουση στο highway από Καλό Χωριό προς αεροδρόμιο Λάρνακας - Έκλεισαν και οι δύο λωρίδες (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η τροχαία κίνηση διοχετεύεται από την έξοδο προς Αραδίππου.

Σοβαρή οδική σύγκρουσης σημιεώθηκε γύρω στις 11.15 το πρωί της Πέμπτης, 28 Αυγούστου 2025, στον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση το αεροδρόμιο Λάρνακας. 

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, έχουν κλείσει οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, παρά τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, από το Καλό Χωριό προς το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Η τροχαία κίνηση διοχετεύεται από την έξοδο προς Αραδίππου.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή: 

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΛΑΡΝΑΚΑΚΥΠΡΟΣδυστύχημαδυστυχήματαΤροχαίοΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣτροχαίο ατύχημαΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited