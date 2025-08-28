Ολοκληρώθηκε η αυτοψία για την υπόθεση των 5Ε/κ - Την Παρασκευή η συνέχεια της «δίκης»

Σε διενέργεια αυτοψίας και αναπαράστασης στο οδόφραγμα των Στροβιλίων προχώρησε το απόγευμα της Παρασκευής το «στρατοδικείο» στην κατεχόμενη Λευκωσία, το οποίο εξετάζει την υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων που κατηγορούνται με το πρόσχημα της υποτιθέμενης παράνομης εισόδου σε «στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη». Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αποδοχής σχετικού αιτήματος της κατηγορούσας αρχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον τουρκοκυπριακό Τύπο, η επιτόπια έρευνα, η οποία διήρκεσε συνολικά 25 λεπτά, πραγματοποιήθηκε έπειτα από απόφαση του «στρατοδικείου», το οποίο έκανε δεκτό το αίτημα της «εισαγγελίας». Η υπεράσπιση είχε εκφράσει ένσταση, υποστηρίζοντας ότι έχουν περάσει 40 ημέρες από το συμβάν, οι συνθήκες (φως, καιρός, διαμόρφωση χώρου) έχουν αλλάξει και πως η κίνηση αυτή αποτελεί προσπάθεια κάλυψης των κενών της αρχικής έρευνας.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, η αντιπροσωπεία του «δικαστηρίου», η "κατηγορούσα αρχή", οι συνήγοροι υπεράσπισης και οι πέντε κατηγορούμενοι Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι ήταν δεμένοι με χειροπέδες, μετέβησαν στο οδόφραγμα. Η ομάδα εξέτασε τον χώρο αναζητώντας πινακίδες που την ένδειξη «στρατιωτική ζώνη». Στη συνέχεια, εισήλθαν και επιθεώρησαν το κουβούκλιο ελέγχου, όπου εξετάστηκαν και οι θέσεις των καμερών που φέρονται να μη λειτουργούσαν.

Ακολούθως, όλοι μετέβησαν στον χώρο όπου κρατείται το όχημα των κατηγορουμένων. Αν και υπήρχε πρόθεση να γίνει αναπαράσταση με τους Ελληνοκύπριους να επιβαίνουν στο αυτοκίνητο, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Η υπεράσπιση προέβαλε ένσταση, καθώς το όχημα, έπειτα από 40 ημέρες παραμονής σε εξωτερικό χώρο, ήταν καλυμμένο από σκόνη και λάσπη σε σημείο που το εσωτερικό του δεν ήταν ορατό. Το «δικαστήριο» έκανε αποδεκτή την ένσταση και οι κατηγορούμενοι δεν επιβιβάστηκαν στο όχημα.

Όπως αναφέρεται, η «δίκη» αναμένεται να συνεχιστεί το πρωί της Παρασκευής, με την κατάθεση του υπαλλήλου που βρισκόταν στο κουβούκλιο ελέγχου την ημέρα του συμβάντος και ο οποίος, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ισχυρίζεται ότι του παραδόθηκαν τέσσερις ταυτότητες αντί για πέντε.

Πηγή: ΚΥΠΕ