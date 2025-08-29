Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Σύλληψη 57χρονου για υπόθεση εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο 57χρονος αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του.

Ανδρας ηλικίας 57 ετών, συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά μεταξύ άλλων εξασφάλιση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, δόλια συναλλαγή σε ακίνητη περιουσία, πλαστογραφία και κυκλοφορία πλαστού εγγράφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας «στο πλαίσιο διερεύνησης της συγκεκριμένης υπόθεσης μέλη της Δύναμης προχώρησαν χθες Πέμπτη 28 Αυγούστου στη σύλληψη άνδρα ηλικίας 57 ετών».

Ο άνδρας «συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση».

Ο 57χρονος αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΣΥΛΛΗΨΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited