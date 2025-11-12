Φωτογράφος απαθανάτισε θαλάσσιους ίππους την ώρα που αλλάζουν χρώμα

«Γνωρίζατε ότι οι θαλάσσιοι ίπποι του Ειρηνικού εξετάζονται για ένταξη στον Κατάλογο Προστατευόμενων Ειδών σύμφωνα με τον νόμο για τα Απειλούμενα Είδη (Endangered Species Act);», ρωτά σε ανάρτησή του το National Geographic, που δημοσίευσε σπάνια στιγμιότυπα με το είδος.

Οι θαλάσσιοι ίπποι «δεν είναι μόνο γοητευτικά και σχεδόν εξωπραγματικά ζώα, αλλά και ένα είδος-κλειδί του οικοσυστήματος - δηλαδή ένα είδος που διαμορφώνει τις βιοτικές κοινότητες στις οποίες ζει. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην απώλεια των θαλάσσιων πάγων», όπως τόνισε η φωτογράφος, Acacia Johnson, που εξασφάλισε τα σπάνια στιγμιότυπα με τους θαλάσσιους ίππους να αλλάζουν χρώμα.

Η Johnson γράφει στην ανάρτησή της: «Η μαγεία των θαλάσσιων ίππων.

Αυτά τα παράξενα, σχεδόν εξωπραγματικά ζώα με γεμίζουν πάντα θαυμασμό. Φέτος, οι θαλάσσιοι ίπποι του Ειρηνικού εξετάζονται για ένταξη στον Κατάλογο Προστατευόμενων Ειδών (Endangered Species Act). Δεν είναι μόνο ευάλωτοι στην απώλεια των θαλάσσιων πάγων, αλλά αποτελούν και είδος-κλειδί για το οικοσύστημα, καθώς διαμορφώνουν ολόκληρες βιοτικές κοινότητες μέσα στις οποίες ζουν.

Παρά το μέγεθός τους και τους εντυπωσιακούς χαυλιόδοντές τους, οι θαλάσσιοι ίπποι είναι απροσδόκητα ευαίσθητοι σε κάθε ενόχληση όταν βρίσκονται στη στεριά. Ήταν συναρπαστικό να ανακαλύψω αυτό το υψωμένο σημείο παρατήρησης, από όπου μπορούμε να τους παρακολουθούμε να μπαίνουν και να βγαίνουν από τη θάλασσα χωρίς να τους τρομάζουμε.

Παρατηρήστε πώς αλλάζει το χρώμα του δέρματός τους όταν βγαίνουν στην ακτή — στη τέταρτη φωτογραφία, οι θαλάσσιοι ίπποι που βρίσκονται ακόμη μέσα στα κύματα παραμένουν πιο ανοιχτόχρωμοι, καθώς το σώμα τους είναι ακόμα ψυχρό από την παραμονή στα παγωμένα νερά.

Φωτ.: Instagram / Acacia Johnson

Φωτ.: Instagram / Acacia Johnson

Πηγή: lifo.gr