Περισσότεροι από 1.100 ανήλικοι Σύροι αναχώρησαν από την Κύπρο από τον Δεκέμβριο 2024

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αρμόδια πηγή μέχρι τις 28 Αυγούστου 2025, περίπου 4.100 Σύροι συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους εθελούσιας αναχώρησης από την Κύπρο, εκ των οποίων οι 1.127 είναι ανήλικοι.

Συνολικά 1.127 ανήλικοι Σύροι όλων των ηλικιών (από 4 μέχρι 18 χρονών) αναχώρησαν από την Κύπρο από τον Δεκέμβριο του 2024, στο πλαίσιο των προγραμμάτων εθελούσιου επαναπατρισμού που εφαρμόζει το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, αναφέρουν πληροφορίες του ΚΥΠΕ.

Η ίδια πηγή ανέφερε πως η συνεργασία του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας Κύπρου συνεχίζεται με επιτυχία.

Ως αποτέλεσμα αυτού, από τον Ιανουάριο μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2025, έχουν αναχωρήσει από την Κύπρο περίπου 9.000 υπήκοοι τρίτων χωρών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

