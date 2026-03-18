Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Θρίλερ η μάχη του ΔΗΣΥ με το ΑΚΕΛ για την πρώτη θέση - Σκαρφαλώνει στην τέταρτη θέση το ΔΗΚΟ

Ακόμη μια δημοσκόπηση αποτυπώνει τη σκληρή μάχη που πρόκειται να δώσουν ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ για την πρώτη θέση, ενώ το ΕΛΑΜ διατηρεί σταθερά την τρίτη θέση και το ΔΗΚΟ κατακτά την τέταρτη.

Στην πρόθεση ψήφου ο ΔΗΣΥ λαμβάνει ποσοστό 15% και ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 14%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία CYMAR Market Research για λογαριασμό του ΑΝΤ1 και παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης. Τρίτο κόμμα κατατάσσεται το ΕΛΑΜ με 9%, τέταρτο το ΔΗΚΟ με 8%, ενώ στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΑΛΜΑ με 7% και έκτο κόμμα η Άμεση Δημοκρατία με 6%. Το Βολτ και η ΕΔΕΚ δίνουν σκληρή μάχη για είσοδο στη Βουλή, με τα δύο κόμματα να αγγίζουν το 3%. Ακολουθούν το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, η ΔΗΠΑ και οι Ελεύθεροι Πολίτες – Κυνηγοί με 1% αντίστοιχα. «Δεν γνωρίζω / δεν αποφάσισα» δηλώνει το 24% των συμμετεχόντων στην έρευνα γνώμης, ενώ 6% αναφέρει ότι δεν θα ψηφίσει.

Στο 21% ανεβαίνουν ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη διευκρινισμένη ψήφο, με το ΕΛΑΜ να αγγίζει το 13% και το ΔΗΚΟ να καταγράφει ποσοστό 12%. Ακολουθεί το ΑΛΑΜ με 12% και η Άμεση Δημοκρατία με 9%, ενώ το Βολτ και η ΕΔΕΚ αγγίζουν το 4%. Το Κίνημα Οικολόγων φτάνει στο 2%, ενώ η ΔΗΠΑ και οι Κυνηγοί παραμένουν στο 1%.

Συσπειρώσεις και βεβαιότητα ψήφου

Τη μεγαλύτερη συσπείρωση παρουσιάζουν το ΑΚΕΛ και το ΕΛΑΜ με 69% αντίστοιχα. Ακολουθεί ο ΔΗΣΥ με 55%, το ΔΗΚΟ με 48%, η ΔΗΠΑ με 44%, η ΕΔΕΚ με 42% και οι Οικολόγοι με 10%.

Το ΑΚΕΛ καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό στη βεβαιότητα ψήφου με 82%, με την ΕΔΕΚ να βρίσκεται στο 81%, το ΕΛΑΜ να αγγίζει το 79% και τον ΔΗΣΥ στο 71%. Μάλιστα 72% των συμμετεχόντων κρίνει ότι η Άμεση Δημοκρατία θα πετύχει εκλογή υποψηφίων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το ΑΛΜΑ είναι 66%. Μόνο το 33% θεωρεί ότι η ΕΔΕΚ θα εκλέξει βουλευτές. Την ίδια πεποίθηση εκφράζει για το Κίνημα Οικολόγων το 31%, το 26% για το Volt και το 22% για τη ΔΗΠΑ.

Ανησυχίες πολιτών

Η δημοσκόπηση καταγράφει και τις βασικές ανησυχίες των πολιτών που θα αποτελέσουν και το κριτήριο της ψήφου. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναφέρουν ότι τους ανησυχεί κυρίως η διαφθορά (66%). Μεγάλη ανησυχία εκφράζουν και για το οργανωμένο έγκλημα (57%), ενώ η οικονομία και το μεταναστευτικό αποτελούν την τρίτη μεγάλη ανησυχία των πολιτών με 49% αντίστοιχα. Ανησυχία εκφράζεται και για την παγκόσμια σταθερότητα (48%), αλλά το στεγαστικό (47%) και το Κυπριακό (45%).

Κίνητρα υποψηφίων

Το 86% δηλώνει ότι για προσωπικό όφελος εκδηλώνουν ενδιαφέρον να είναι υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές τόσα πολλά πρόσωπα και το 83% εκφράζει την άποψη ότι είναι για αυτοπροβολή. Μόνο το 35% δηλώνει ότι το ενδιαφέρον πηγάζει από την ανάγκη για προσφορά στα κοινά.

Πορεία της χώρας

Για την κατάσταση της οικονομίας σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, 50% των συμμετεχόντων αναφέρει ότι είναι σε χειρότερα τα πράγματα. Μόνο το 17% αναφέρει ότι είναι καλύτερη η κατάσταση. Για το Κυπριακό το 31% λέει ότι είναι χειρότερη η κατάσταση και το 10% αναφέρει πως είναι καλύτερη.

Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων δηλώνει ότι είναι σε λανθασμένη κατεύθυνση τα πράγματα στην Κύπρο (61%). Μόνο το 24% ανέφερε ότι είναι σε ορθή πορεία η χώρα.

Εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Τη μεγαλύτερη δυσπιστία εκφράζουν οι πολίτες για τα κόμματα, με το 46% να απαντά «καθόλου» εμπιστοσύνη και το 27% να δηλώνει χαμηλή. Ακολουθεί το σύστημα της δικαιοσύνης με το 40% να εκφράζει καθόλου εμπιστοσύνη και το 23% χαμηλή. Καθόλου εμπιστοσύνη προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκφράζει το 33%, ενώ 30% δηλώνει το ίδιο και για τη Βουλή.

Ταυτότητα της έρευνας

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε μεταξύ 6 και 14 Μαρτίου 2026, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις από 1011 πρόσωπα άνω των 18 ετών σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Η δειγματοληψία ήταν τυχαία από δειγματοληπτικό πλαίσιο καταρτισμένο από τυχαία σχηματισμένους αριθμούς και τα δεδομένα σταθμίστηκαν με βάση το προφίλ του εκλογικού σώματος.