Πιλοτική χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία

Μείωση της ύλης, στροφή σε τεχνικά επαγγέλματα, καινοτόμες δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, επίλυση προβλημάτων και επιχειρηματολογία αλλά και περαιτέρω ένταξη της τεχνολογίας, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας σχολικής χρονιάς 2025–2026. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το Υπουργείο Παιδείας παρουσίασε ένα ανανεωμένο όραμα για το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Στόχος είναι ένα σχολείο που προετοιμάζει τους μαθητές όχι μόνο με γνώσεις αλλά και με κοινωνικές, ψηφιακές και συναισθηματικές δεξιότητες, ικανές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου κόσμου που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς.

Κεντρικό στοιχείο των φετινών καινοτομιών είναι η εισαγωγή πιλοτικών εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης σε επιλεγμένα σχολεία. Τα ψηφιακά εργαλεία προσαρμόζουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο στις ανάγκες κάθε μαθητή, ενώ παρέχουν στους εκπαιδευτικούς δυνατότητες αξιολόγησης και υποστήριξης. Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στοχεύει στην εξατομικευμένη μάθηση και στην έγκαιρη παρέμβαση για μαθητές με διαφορετικά επίπεδα γνώσεων ή μαθησιακές δυσκολίες, δίνοντας έμφαση σε μια μάθηση που σέβεται τον ρυθμό και τις δυνατότητες κάθε παιδιού.

Νέα μαθήματα και προγράμματα

Η φετινή χρονιά φέρνει σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών. Στο δημοτικό, εισάγεται πρόγραμμα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, το οποίο περιλαμβάνει δραστηριότητες που διδάσκουν προϋπολογισμό, αποταμίευση και υπεύθυνη διαχείριση χρημάτων, ενώ ενισχύεται η Αγωγή του Πολίτη με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης, ενσυναίσθησης και υπευθυνότητας. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός καθίστανται υποχρεωτικά ήδη από το γυμνάσιο, παρέχοντας στους μαθητές εργαλεία για συνειδητές επιλογές σχετικά με το μέλλον τους και την επαγγελματική τους πορεία. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ανανεώνεται με πρακτικά προγράμματα που συνδέονται με δράσεις σε τοπικό επίπεδο, ενώ προωθείται η κατανόηση των συνεπειών των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και η ανάπτυξη υπεύθυνων στάσεων για βιώσιμη ανάπτυξη.

Υποδομές και ολοήμερα σχολεία

Η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών συνεχίζεται, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια και την ποιότητα των χώρων μάθησης. Λειτουργούν 60 νέα ολοήμερα σχολεία, ενώ επεκτείνονται προγράμματα κλιματισμού και εκσυγχρονισμένων αιθουσών. Στα ολοήμερα εφαρμόζονται προγράμματα δημιουργικότητας και συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και την ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας. Οι σχολικές βιβλιοθήκες εμπλουτίζονται με ψηφιακό και έντυπο υλικό, ενώ δημιουργούνται ειδικοί χώροι για καλλιτεχνική έκφραση και ανάπαυση, προάγοντας την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών και την ενίσχυση της μάθησης μέσα από εναλλακτικούς τρόπους.

Ειδική Εκπαίδευση και ψυχική υγεία

Μέτρα στήριξης μαθητών με ειδικές ανάγκες και προβλήματα ψυχικής υγείας περιλαμβάνουν πρόσβαση σε σχολικούς ψυχολόγους και συμβούλους. Η Ειδική Εκπαίδευση ενισχύεται με νέα τμήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών στοχεύουν στην ορθολογική υποστήριξη των μαθητών, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση για όλους. Η στήριξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένων των σύγχρονων προκλήσεων και της αυξημένης ευαισθητοποίησης για τη σημασία της ψυχικής υγείας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση αναβαθμίζεται με νέα εργαστήρια και σύγχρονες υποδομές. Φέτος εισάγονται προγράμματα πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με επιχειρήσεις, καθώς και μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων και βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας την επαγγελματική προετοιμασία των μαθητών και την άμεση σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας γενιάς με ικανότητες που ανταποκρίνονται στα νέα επαγγελματικά και τεχνολογικά δεδομένα, ενώ παράλληλα ενισχύεται η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία.

«Επένδυση στο μέλλον»

Κατά την παρουσίαση, αναφέρθηκαν και αλλαγές που έχουν ήδη επιτευχθεί τα τελευταία 2,5 χρόνια, οι οποίες αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του συστήματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: η κατάργηση των εξετάσεων τετραμήνου, η αύξηση προαιρετικών ολοήμερων σχολείων, η αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων των ολοήμερων σχολείων, η επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής Εκπαίδευσης από 4 ετών και ο περιορισμός χρήσης κινητού τηλεφώνου στο σχολείο. «Στη μεταρρύθμιση, που ήδη βιώνουμε, προχωρούμε. Γνωρίζουμε τι δεν λειτουργεί –βελτιώνουμε σταδιακά και με πλάνο, με όραμα, τεχνογνωσία και πολιτική βούληση, με ολιστική στρατηγική και επιστημονική τεκμηρίωση, με σχεδιασμό, συνέπεια και αποφασιστικότητα. Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν ένα σχολείο που εξελίσσεται. Γιατί η επένδυση στην Παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον. Επένδυση στα παιδιά, την κοινωνία και την οικονομία μας», ανέφερε καταληκτικά η κ. Μιχαηλίδου.