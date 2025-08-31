Για στοχοποίηση κάνει λόγο ο Σύνδεσμος Ασυνόδευτων Φιλοξενηθέντων Παιδιών

Λειτουργεί με αποκλειστικό γνώμονα την ιστορική μνήμη, τη συλλογική αναγνώριση και το ήθος, χωρίς καμία κομματική ή άλλου είδους σκοπιμότητα, αναφέρει, σε ανακοίνωση του, ο Σύνδεσμος Ασυνόδευτων Φιλοξενηθέντων Παιδιών στην Ελλάδα 1974-1979.

«Με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν το τελευταίο διάστημα, λόγω δημόσιων τοποθετήσεων του Αντιπροέδρου του Συνδέσμου μας, Μιχάλη Μιχαήλ, διατυπώθηκαν ανυπόστατοι ισχυρισμοί που στοχοποιούν τόσο το πρόσωπό του όσο και, αδίκως, τον Σύνδεσμό μας», προσθέτει.

Αναφέρει, παράλληλα, ότι θεωρούν αναγκαίο να ξεκαθαρίσουν ότι κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συνδέσμου αποτελεί ξεχωριστή οντότητα, με επαγγελματική και προσωπική διαδρομή ανεξάρτητη από το Σύνδεσμο.

«Ο Μιχάλης Μιχαήλ συμμετείχε στη συγκεκριμένη συνέντευξη - όπως και σε άλλες - υπό την ιδιότητά του ως δημοσιογράφος και ιστορικός ερευνητής, και οι απόψεις που διατύπωσε εκφράζουν αποκλειστικά τον ίδιο. Δυστυχώς, επιχειρήθηκε η σύνδεση του Συνδέσμου με κομματικές ή πολιτικές κατευθύνσεις. Θυμίζουμε, για ακόμη μία φορά, ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές ιδεολογίες, γεγονός που ουδέποτε αποτέλεσε εμπόδιο στη συλλογική λειτουργία και αποστολή μας», σημειώνει.

Αναφέρει, επίσης, ότι ο Σύνδεσμος λειτουργεί με αποκλειστικό γνώμονα την ιστορική μνήμη, τη συλλογική αναγνώριση και το ήθος, χωρίς καμία κομματική ή άλλου είδους σκοπιμότητα.

«Με έκπληξη διαπιστώσαμε πως σε δημόσιες τοποθετήσεις, κυρίως σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ακόμη και από επώνυμα πρόσωπα, διατυπώθηκαν αβάσιμοι ισχυρισμοί πως ο Μιχάλης Μιχαήλ "διαστρεβλώνει" την ιστορική πραγματικότητα σε σχέση με το θέμα της μεταφοράς παιδιών στην Ελλάδα. Παράλληλα, ορισμένοι επέλεξαν να στοχοποιήσουν τον Σύνδεσμό μας, κατηγορώντας τον —με τρόπο προσβλητικό και εντελώς ψευδή— πως τάχα στρέφεται κατά της Ελλάδας», προσθέτει.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι ιδρύθηκε για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό και την Εκκλησία της Ελλάδας, για την αλληλεγγύη και την ανθρώπινη στήριξη που προσέφεραν μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή.

Σημειώνει ότι είναι νομικά κατοχυρωμένος στα μητρώα του Εφόρου Σωματείων και έχει αναγνωριστεί τόσο από την Κυπριακή όσο και από την Ελληνική Δημοκρατία.

«Η αναγνώριση αυτή απορρέει από σειρά ενεργειών και πρωτοβουλιών που έχουμε υλοποιήσει από το 2017 μέχρι σήμερα, μεταξύ των οποίων: Εκδηλώσεις απόδοσης τιμής στην Ελληνική Πολιτεία, υπό την αιγίδα της τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, Τιμητικές εκδηλώσεις σε Κύπρο και Ελλάδα για την Εκκλησία της Ελλάδας και τη Μητρόπολη Ηλείας, που πρωτοστάτησε στη φιλοξενία των ασυνόδευτων παιδιών, Παρουσίαση του έργου μας στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, Συνδιοργάνωση δράσεων με την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο και Τοποθέτηση αναμνηστικών και ευχαριστήριων πλακών στο λιμάνι Λεμεσού και στο λιμάνι του Πειραιά, στον Πύργο Ηλείας και στα Σαβάλια Ηλείας», σημειώνει.

Αναφέρει, επίσης, ότι διοργάνωσαν επιστημονική ημερίδα με θέμα το παιδικό τραύμα του 1974, πραγματοποιούν παρουσιάσεις σε σχολεία με άδεια του Υπουργείου Παιδείας, παρουσιάσεις σε Δήμους και Κοινότητες.

Προσθέτει ότι στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 θα εγκαινιαστεί στην Αμαλιάδα το πρώτο μνημείο σε ολόκληρη την Ελλάδα για τα ασυνόδευτα Κυπριόπουλα του 1974, ύστερα από πρωτοβουλία του Δήμου Ήλιδας και του Συνδέσμου, ενώ προγραμματίζονται νέες εκδηλώσεις τιμής σε όλη την ελληνική επικράτεια.

«Αξιοσημείωτο είναι επίσης το βιβλίο 424 σελίδων με τίτλο "Ευχαριστώ", το οποίο εξέδωσε η Νιόβη Κερκίδου, μέλος του Δ.Σ., και το οποίο αποτελεί το πνευματικό θεμέλιο του Συνδέσμου. Το βιβλίο αυτό μπήκε σε όλα τα σχολεία, διδάσκεται στα φιλολογικά μαθήματα, ενώ με απόφαση Προέδρου της Δημοκρατίας, 14.000 βιβλία θα τυπωθούν και θα αποσταλούν σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας», σημειώνει.

Ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει ότι τόσο ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Ανδρέας Θεοδοσίου, όσο και ο Αντιπρόεδρος, Μιχάλης Μιχαήλ, έχουν τιμηθεί από ελληνικούς Δήμους: ο πρώτος ως Επίτιμος Δημότης του Δήμου Ήλιδας και ο δεύτερος του Δήμου Πύργου Ηλείας - τιμές που καταρρίπτουν κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης ή προσωπικής απαξίωσης.

«Στεκόμαστε ενωμένοι απέναντι στη συκοφαντία και συνεχίζουμε με αφοσίωση το έργο μας, με την προειδοποίηση ότι από εδώ και πέρα επιφυλάσσουμε τα νομικά μας δικαιώματα για σκοπούς προστασίας του Συνδέσμου από ψεύδη και συκοφαντίες», καταλήγει ο Σύνδεσμος, στην ανακοίνωση του.