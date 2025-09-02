Κατεχόμενα: Ένας στους τρεις νέους «ψηφοφόρους» έλαβε «υπηκοότητα κατ' εξαίρεση»

Σημαντική αύξηση στον αριθμό των «ψηφοφόρων» στα κατεχόμενα, με το ένα τρίτο των νέων εγγραφών να προέρχεται από «κατ' εξαίρεση πολιτογραφήσεις», αποκαλύπτει σημερινό δημοσίευμά της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Γενί Ντουζέν». Συγκεκριμένα, σε διάστημα μόλις 35 ημερών προστέθηκαν 1.445 άτομα στους «εκλογικούς καταλόγους», εκ των οποίων τα 386 έλαβαν «υπηκοότητα» με απόφαση του «υπουργικού συμβουλίου».

Σύμφωνα με την έρευνα της εφημερίδας, η οποία επικαλείται στοιχεία του «ανώτατου εκλογικού συμβουλίου» (YSK), ο αριθμός των εγγεγραμμένων στους «εκλογικούς καταλόγους» αυξήθηκε από 215.611 στις 26 Ιουνίου σε 217.056 στις 31 Ιουλίου, καταγράφοντας μια αύξηση 1.445 ατόμων.

Η έρευνα αναδεικνύει ότι από αυτούς τους νέους «ψηφοφόρους», οι 386 είναι αποτέλεσμα «κατ' εξαίρεση πολιτογραφήσεων» που "χορηγήθηκαν" από τη «συγκυβέρνηση». Αυτό το στοιχείο υποδηλώνει ότι περίπου το ένα τρίτο της πρόσφατης αύξησης του «εκλογικού σώματος» οφείλεται σε αυτή τη διαδικασία.

Η εφημερίδα επισημαίνει, επίσης ,την αυξητική τάση των «πολιτογραφήσεων» τα τελευταία χρόνια. Από το 2020 μέχρι σήμερα, η "κυβέρνηση" στα κατεχόμενα έχει παραχωρήσει συνολικά 2.431 «υπηκοότητες κατ' εξαίρεση». Η αύξηση είναι ιδιαίτερα αισθητή κατά την περίοδο της «διακυβέρνησης» που ξεκίνησε το 2022.

Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία που δημοσιεύει η εφημερίδα:

Αριθμός «ψηφοφόρων» με βάση στοιχεία του «ανώτατου εκλογικού συμβουλίου»)

11 Οκτωβρίου 2020: 198.867

25 Ιουνίου 2023: 210.121

26 Ιουνίου 2025: 215.611

31 Ιουλίου 2025: 217.056

«Κατ' εξαίρεση υπηκοότητες» που δόθηκαν από το «υπουργικό συμβούλιο» ανά έτος:

2020: 61

2021: 227

2022: 398

2023: 496

2024: 727

έως 31 Ιουλίου 2025: 522

ΣΥΝΟΛΟ: 2.431

Πηγή: ΚΥΠΕ