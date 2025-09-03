Τι αλλάζει για τους χώρους εστίασης και διασκέδασης με το νέο νομοσχέδιο

Την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του νομοσχεδίου με τίτλο «περί της ίδρυσης και λειτουργίας χώρων εστίασης και διασκέδασης νόμος 2025» ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής. Το νομοσχέδιο έρχεται να αντικαταστήσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, με μια νέα, σύγχρονη νομοθεσία, όπως είπε.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη, ο κ. Κουμής επισήμανε ότι βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου είναι ο εκσυγχρονισμός των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τους χώρους εστίασης και διασκέδασης, η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω της κατάργησης επιβαρυντικών και αναχρονιστικών κανονισμών και γενικότερα η προαγωγή σχετικών υπηρεσιών στον τομέα της εστίασης και διασκέδασης.

Οι βασικές αλλαγές που εισάγει το νομοσχέδιο σύμφωνα με τον Υπουργό

• Κατάργηση κατηγοριοποίησης βάσει προσφερόμενων ειδών: Δεν θα γίνεται πλέον διάκριση των κέντρων εστίασης και διασκέδασης ανάλογα με το είδος υπηρεσιών ή προϊόντων που προσφέρουν.

• Απλοποίηση διαδικασιών για αρχιτεκτονικά σχέδια: Καταργείται η υποχρέωση επιθεώρησης από το Υφυπουργείο Τουρισμού πριν την κατάθεση στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

• Κατάργηση αναχρονιστικών κριτηρίων για υποδομές: Όπως για παράδειγμα το μέγεθος του μαγειρείου, που μέχρι σήμερα καθόριζε την αδειοδότηση.

• Απελευθέρωση τιμοκαταλόγων: Δεν θα απαιτείται πλέον η υποχρεωτική έγκριση τιμοκαταλόγων από το Υφυπουργείο.

• Ρύθμιση ωραρίων λειτουργίας: Επανακαθορίζονται τα ωράρια με βάση τον τύπο υποστατικού.

• Αυστηρότεροι έλεγχοι: Θεσπίζονται πιο άμεσες διατάξεις για εξώδικα πρόστιμα και πρόνοια για αναστολή λειτουργίας σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων παραβάσεων.