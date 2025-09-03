Διπλό φονικό στον Ύψωνα: 20χρονια φυλάκιση στον 56χρονο

Διαδοχικές ποινές φυλάκισης 10 χρόνων για κάθε μια από τις δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας που αντιμετώπιζε, επιβλήθηκαν σε 56χρονο, σε σχέση με το διπλό φονικό που διαπράχτηκε στις 29 Ιουνίου 2023, έξω από μπαράκι στον Ύψωνα, με θύματα τον 44χρονο Μάριο Ονησιφόρου και τον 51χρονο Μιχάλη Μιχαήλ.

Την απόφαση του ανακοίνωσε, το μεσημέρι της Τετάρτης, το Κακουργιοδικείο Λεμεσού, το οποίο χθες άκουσε την αγόρευση της υπεράσπισης για μετριασμό της ποινής του 56χρονου, που σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, συμμετείχε σε συμπλοκή με τα δυο θύματα, τα οποία δέχθηκαν θανατηφόρες μαχαιριές από τον 51χρονο συγκατηγορούμενο του.

Υπενθυμίζεται ότι, την περασμένη Πέμπτη, το Κακουργιοδικείο επέβαλε διαδοχικές ποινές δια βίου φυλάκισης στον 51χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε δυο κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης.

Οι δύο κατηγορούμενοι δεν παραδέχθηκαν καμία από τις κατηγορίες και η υπόθεση οδηγήθηκε σε ακροαματική διαδικασία, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2024, με την Κατηγορούσα Αρχή να παρουσιάζει 37 μάρτυρες κατηγορίας.

